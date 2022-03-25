颜值担当性能不凡 雷神ZERO 2022深度评测

作者：夏初

【天极网笔记本频道】2022年的游戏本市场注定风起云涌，战况激烈。第12代英特尔酷睿处理器已经开始逐渐登陆各大OEM厂商的新品，经过打磨的RTX 30系显卡也迎来了性能不再挤牙膏的好搭档。在芯片供应向好发展的背景下，今年的游戏本们很大概率将迎来一波爆发。日前，雷神全新的ZERO游戏本也开启了预售，从去年开始，雷神就在高端旗舰暗下苦功，有了第一代ZERO的出色起点，今年的ZERO颇有种“悄悄努力然后惊艳所有人”的味道。我们也有幸拿到了雷神这款2022年的旗舰游戏本，我们一起来来看看这款游戏本的实力如何吧!

颜值担当 异军突起

从我个人的视角来看，虽然在性能上一直保持在主流水准，但由于雷神此前的产品受到模具的限制，其实是比较吃亏的――毕竟颜值即正义，酒香也怕巷子深。多年来，PC的外观设计经历了几次大的变革，主流厂商往往都有一套自己的产品设计语言与风格，并且会保持在固有产品线上迭代使用。这样不仅能够带来抓人的第一印象，同时还能帮助产品线形成家族设计风格，有助于增强用户黏性以及认同感。

新款雷神ZERO延续了初代ZERO的“启世”设计语言，相信这也是雷神ZERO系列此后要一直坚持的风格了，不得不说这款电脑的颜值真的足够吸睛。我们拿到这这款为银翼灰配色，这颜色还跟雷神自家的银翼显示器有联动呢。

这个银翼灰并不张扬，A面突出一个条纹美学，这在当下的与游戏本设计中也是独树一帜。触摸A面条带，能发现这并非喷漆印上去的，而是采用了菱纹咬花工艺，手感十分奇特。正面还有印有“ZERO”字样，彰显旗舰的身份。

其实这样的设计语言不止体现在A面，C面触摸板也同样有经过设计的条带纹饰，让此前单调的触摸板多了些灵动与潮酷的风格。值得一提的是，雷神ZERO的C面并未采用“大塑料”材质，而是使用了货真价实的金属，触感细腻舒适，质感满满。

而谈到游戏本的颜值，很大一个层面都离不开RGB。雷神ZERO在机身上采用丰富的RGB元素。机身尾部环绕灯环、A面LOGO以及键盘均支持RGB灯效，还支持神光同步，更有氛围感。

灯光可以在雷神Control Center软件中进行自定义，用户可以自由搭配组合;而在这个控制软件中，我们还能够设置电脑的系统模式。雷神ZERO拥有办公、游戏以及狂暴三种模式可供选择，分别针对不同的使用场景给到了调度方案。

键盘保持了上代的配置，期待后续可以把半高的方向键补全尺寸;键程1.4mm左右，手感十分积极;配备标准小数字键盘，键盘区右上方设计了橙色的“一键强冷”键，直接将风扇转速拉满。

D面也是设计了大面积的进气孔，脚垫方便垫高机身，这在对散热同样很有帮助。具体的散热表现我们等下面的散热以及负载测试再看。

屏幕好才是真的好

众所周知，在手机新品的发布会上，屏幕一定是要着重介绍的方面，屏幕素质的好坏也能在很大程度上影响用户的体验。游戏本追求极致的性能之余，同样需要有良好的屏幕来呈现画面，由此带来视觉效果上的优质体验。

雷神ZERO 2022采用了一块16英寸16:10的新电竞超感大屏，16:10这个比例我们在之前的多款产品中都有提到过，这个比例要比传统的16:9屏幕更宽一些，纵向能够显示更多的内容。

两侧的边框较窄，上下两边的边框略宽些，屏占比能够达到91%，这比不少宽下巴的B面观感好太多。这块屏幕分辨率为2560×1600，也就是所谓的2.5K，这也正16:10的比例带来的优势。

红蜘蛛X Elite实测显示，雷神ZERO 2022屏幕能够覆盖100% sRGB色域，平均ΔE为1.25，10bit色深，色域和色彩精准度都不错。对比度能够达到1230:1，100%亮度设置下屏幕亮度能够达到550nit，在光线明亮的场景下也足够清晰显示。

值得一提的是雷神ZERO的屏幕还用有165Hz的高刷新率以及原生5ms高速响应，无论是在MOBA游戏或者FPS游戏中都能带来很好的显示效果。灵活走位、精准拉枪响应，屏幕丝滑的感觉真的是用过就忘不掉。

性能硬朗 12代酷睿i7+RTX 3060强势组合

雷神ZERO 2022搭载了第12代Intel Core i7-12700H处理器，采用性能核/能效核混合CPU架构，有6颗性能核心和8颗能效核心，总计14核20线程，睿频频率可达4.7GHz，24MB三级缓存，TDP为45W。

理论性能测试我们采用CPU-Z、CineBench R20、CineBench R23、V-Ray、x264等专业软件进行，结果如何我们具体来看。

首先放一个鲁大师跑分，综合性能1526951分超过全国95%的用户，“能够流畅运行绝地求生、刺客信条等3A大作、3D Max、AE等绘图软件、在线观看蓝光视频”。

CPU-Z测试中，i7-12700H较i7-11800H单核领先20%，多核提升40%;

CineBench R23测试显示，i7-12700H较i7-11800H单核领先20.5%，多核提同样有40%的领先;

CPU Prefile得分成绩如下，在多线程任务中，i7-12700H表现十分出色，能够在较长的时间内稳定输出;

x264测试成绩为74.46 fps;

PC Mark 10专业版本工作负载测试，雷神ZERO 2022能够获得7644分，其中在数位内容创作项目中表现尤为出色，能够达到11473分;

在对设备要求更高的PC Mark 10 Extended测试中，雷神ZERO 2022能够获得9469分，游戏得分高达17163，其中图形(显卡)分数高达21875，物理(CPU)分数29155。

显卡方面，雷神ZERO 2022采用NVIDIA GeForce RTX 3060移动版GPU，6GB三星GDDR6显存，140W满功耗设计，同时支持独显直连。我们之后的游戏测试也都将在独显直连模式下进行。

鲁大师光线追踪评测(Beta版)得分48854分，平均FPS 17，开启DLSS之后帧率上升至47，提升多达117%。不过Beta版本仅供参考，具体等游戏实测来看。

3D Mark各项显卡分数能够看出，140W的RTX 3060与90W RTX 3070的差距其实已经非常小了，老黄刀法精准，不过这也让用户能够以高功耗换取不错的性能释放。

游戏实测环节，我们选择经典的几款游戏分别进行测试。《刺客信条：奥德赛》《无主之地3》《赛博朋克2077》《荒野大镖客》《古墓丽影：暗影》以及《全面战争：三国》。

2K分辨率下，各款游戏基本能够维持在能够流畅运行的水准，受益于NVIDIA DLSS技术的的优化，在2K分辨率下即便开启光线追踪超级，雷神ZERO 2022也依然能够纹帧运行。

1920×1200分辨率下，各款游戏帧数均能够达到60fps以上，在这个分辨率下用户可以完美体验光线追踪带来的真实质感。不过针对《赛博朋克2077》，我们更建议在关闭光线追踪时使用2K分辨率运行，不仅画面细节丰富，运行同样十分流畅。

稳定的散热与性能释放

接下来我们来看性能释放以及系统稳定性测试，也就是我们常说的“拷机测试”。雷神为ZERO 2022搭配了一个300W的电源适配器，保证高负载的供电稳定。

室温20℃，30分钟单拷FPU测试，雷神ZERO 2022 CPU频率2.7GHz，温度75℃，功耗65W;

30分钟单拷GPU测试，雷神ZERO 2022 GPU频率1.4GHz，功耗140W，温度85℃，性能完全拉满;

30分钟双烤测试，雷神ZERO 2022 CPU频率2.3GHz，温度81℃，功耗55W;GPU频率1.3GHz，温度85℃，功耗125W。整机功耗稳定达到180W。此时键盘最热处出现在P键周边区域，能够达到46℃，不过WASD键区域温度较低，基本在38℃以下，不影响操作。

好的性能释放需要优秀的散热保证。雷神ZERO 2022采用了风洞Pro散热架构2.0，并且针对NVIDIA Dynamic Boost 2.0进行了强化设计，采用两根贯穿式大直径散热铜管+单独显存铜管散热，共计5根散热铜管(有一根在背面)。12V LCP液晶涡轮散热静扇，全向四出风口，加宽高密鳍片，尾部散热扩容。另有上文提到的独立“一键强冷”按键，简单高效，转速拉满。

雷神ZERO 2022相比上代优化了散热风道，增加了脚垫高度，满载时核心温度降低4%，不过需要注意的是，风扇满转速状态下雷神ZERO 2022的人位风噪有些略大，接近60dB，非极限模式其实没有必要开启强冷，游戏模式也能Hold住，风扇全开时建议戴耳机进行游戏。

扩展性

雷神ZERO 2022搭载一条16GB DDR5 4800MHz高频内存，同时还为用户留出一条个内存插槽，单条最高支持扩展至32GB;硬盘方面，ZERO 2022采用一块512G NVMe SSD，支持PCIE 4.0 CPU直连。而机身搭载的两个M.2接口均支持PCIE 4.0 CPU直连且互不影响，为用户提供更多扩容选择。

SSD读写速度表现都十分不错，分别接近7GB/s和4GB/s。

接口方面，雷神ZERO 2022为用户提供了丰富的选择。1个支持雷电4/DP 1.4传输的USB3.1 Gen2 Type-C接口、1个USB3.1 Gen2 Type-A(USB Charger)接口，2个USB3.1 Gen1 Type-A，Mini DP 1.4、HDMI 2.0接口都给了，此外还有3.5mm二合一音频接口以及RJ45网口。

测后总结

当下，一款优秀的游戏本不仅需要抓住用户的游戏体验，还需要抓住他们的的审美。雷神ZERO 2022可以说在雷神的旗舰之路上的承上启下之作，进一步完善了ZERO这一旗舰品牌，将出色的配置资源进行了不错的整合，为用户呈现出十分优质的游戏表现。

全新的“启世”设计语言，i7-12700H+满功耗RTX 3060的组合保证了雷神ZERO的核心竞争力，3A大作顺畅运行，即便是2K光追设置下也能够支持。 此外，包括PCIe 4.0、2.5K高分辨率、165Hz高刷新率、100% sRGB高色域、91%高屏占比屏幕，能够进一步提升雷神ZERO的产品力，有观望已久的小伙伴们可以多多关注这款雷神旗舰。

ZERO，不只是从零开始。