雷蛇推出全新灵刃15 全球首款240Hz OLED笔记本

作者：夏初

【天极网笔记本频道】近日，知名游戏本和硬件公司雷蛇更新了旗下灵刃产品线，全新的雷蛇灵刃15正式发布，除了拥有第12代Intel Core i9-12900H以及NVIDIA RTX 30系列显卡之外，这款笔记本还可选240Hz高刷新率的OLED屏幕，雷蛇官方表示，这是全球首款加持240Hz OLED显示屏的笔记本。

核心配置方面，全新灵刃15搭载第12代Intel Core i9处理器，14核20线程规格，搭配 NVIDIA GeForce RTX 30系列GPU，也是今年的标准配置了。最高可选RTX 3080 Ti移动版GPU，让用户体验极致的图形性能。

全新雷蛇灵刃15采用一块15.6英寸OLED大显示屏，具有QHD分辨率，也就是2560×1440。除了支持240Hz高刷新率，响应速度低至1毫秒，同时能够覆盖100%的DCI-P3广色域，亮度能够达到400尼特。雷蛇为用户提供了三个屏幕版本选择：FHD(1080p)+360Hz、QHD(2K)+240Hz以及最高的4K+144Hz。

扩展性方面，用户还可以获得高达32GB DDR5-4800MHz内存和1TB PCIe SSD存储以及额外的 M.2 PCIe 插槽。此外，雷蛇灵刃15笔记本电脑拥有SD读卡器、雷电4 、USB Type-A、HDMI 2.1、USB Type-C、RJ45网口和3.5毫米音频插孔。个性化RGB游戏键盘拥有超1680万种颜色和整套预设效果可供选择，触控板为玻璃材质，手感舒适。散热方面，该机内部采用流体蒸发冷凝原理有效散热，也就是所谓的“液冷”，升级了更多的散热片、风扇和液体容量，最大限度地利用了纳米颗粒热阻隔剂和基于石墨的服务器级导热材料。

新款雷蛇灵刃15笔记本电脑的定价为3499.99 美元，约合人民币23400元，目前尚不清楚这款设备何时会在国内上市，不过这个价格注定会劝退一大批用户。