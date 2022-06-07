iPad和Mac之间的“能见度”越来越低，接下来的产品线将出现哪些变化？

作者：大飞哥

【天极网笔记本频道】北京时间6月7日凌晨，苹果在WWDC 22上发布了四大系统的最新版本，其中iOS 16和watchOS 9的升级在我看来变化不大，实属“锦上添花”。让我感到惊喜的是iPadOS 16以及macOS 13这两大桌面操作系统，配合自研芯片M2的登场，未来两年的iPad以及Mac产品线的雏形我想会发生以下这些变化。

随着iPadOS 16和macOS 13的发布，iPad和Mac之间的“能见度”越来越低了。

众所周知，直到今天iPad的产品线中的所有单品(iPad Pro、iPad Air、iPad mini以及iPad)几乎都被打上了“买前生产力，买后爱奇艺”的刻板印象。不得不说，iPad最大的短板就是OS。

不过，这一现象有可能会随着iPadOS 16的更新，使得搭载M1自研芯片的iPad Pro以及iPad Air插上生产力的“翅膀”，先飞一步。

在WWDC 22的主题演讲中，iPadOS 16获得了和macOS 13完全相同的台前调度功能(Stage Manager)，这增加了iPad对于多任务的可用性。值得一提的是，iPadOS 16还将进一步加入内容缩放功能，更进一步利于多任务的操作。

这一功能在操作时，界面处于一个单窗口模式，当你点击一个应用它就变成了应用单窗口，而其他的App都会被移到左边。同时还可以对窗口进行分组和排列，并支持在各组之间进行切换。点击桌面从而使所有窗口隐藏，这样就可以更容易的从桌面上获取文件。

当你打开第二、三个应用时，第一个应用会和其他最近的应用一起移到屏幕的左边。当然你还可以将一个应用程序的所有打开的窗口集中到一个单一的堆叠中，用户可以将文件直接拖到堆中的应用程序上。

也就是说，这一多任务交互的界面和逻辑，在iPad和Mac上被彻底打通了。

不过台前调度功能目前来看仅可在搭载M1芯片的iPad上运行，也就是说例如iPad mini 6th和去年九月发布的iPad 9th即便支持升级iPadOS 16，但功能上将略有缺失。

实际上，从今年iPad Air 5th让人意想不到的搭载M1芯片，加上年底2022款iPad Pro板上钉钉采用M2，几乎可以推断出未来产品线的计划。

首先，同为11英寸的iPad Air和iPad Pro苹果在未来一定会有所取舍，较为直接的方式是“拿掉”11英寸的iPad Pro，用价格更低的iPad Air抢占市场，毕竟现在的iPad Air 5th是搭载M1芯片的平板产品中最便宜的。

其次，我始终认为待到OS和硬件的成熟后，苹果会推出尺寸更大屏幕的iPad Pro，提供15英寸和12.9英寸两种选择，并“砍掉”11英寸iPad Pro。

这一操作有几点原因，一是更大的屏幕更利于iPadOS中一些操作的空间，试想在11英寸和15英寸机型上体验台前调度功能绝对是完全不同的体验。二是M系列的芯片的带后缀版本(例如15英寸iPad Pro搭载M3 Pro，12.9英寸iPad Pro搭载M3)可以应用到15英寸机型中，拉高价位，收获更高的利润。

最后是iPad mini和iPad这两条产品线由于采用的策略就是相对的低价，处在2500～4000元之间的平板是否会在一两年后搭载M1？目前不好说，但我个人更倾向苹果会将iPad Air作为“分水岭”，屏幕尺寸在iPad Air以下的设备专注娱乐和游戏体验，继续沿用A系列芯片清库存，iPad Air和iPad Pro通过搭载M系列芯片，打造差异。

至于Mac产品线，目前来看型号繁多，且价差非常不明显。

例如搭载M1的MacBook Air起售价7999元，最新款搭载M2处理器的MacBook Air起售价来到了9499，而13英寸的MacBook Pro(M2)售价则是9999元起步。

光看价格就很让人头疼是不是？这还只是入门级的Mac笔记本，旗舰级的笔记本、入门级、旗舰级以及超顶级台式机还没算在内。

接下来的两年，随着M2芯片的陆续发布，苹果会完成自研芯片替换Intel芯片的全部转型，完成过度。并且在我看来会砍掉13英寸MacBook Pro这一机型，推出比Studio Display屏幕更大，但价格比Pro Display XDR更便宜的消费级显示器。

我之前认为iPadOS和macOS之间迟早会有一战，但从苹果现在的做法来看，这家商业巨头似乎依旧在拖延这一过程，并且让这两大系统愈发的相近。

好消息是，两款产品的用户在OS的体验上将出奇的一致，连手势甚至是显示间距都是统一的标准。

但问题是，同一款软件的iPad版以及Mac版，如何做到功能上的相似？当同一款软件更新后，它的所有功能在iPad和Mac上能做否做到一致？在M2的MacBook Air上能完成的第三方软件操作流，在M2的iPad Pro上也能完成么？

目前看，真的还不好说。