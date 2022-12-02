RX 6500 XT仅需100美元，还送60美元游戏？

【天极网笔记本频道】近日，AMD的入门级甜品显卡RX 6500 XT在海外降至100美元，并且还赠送价值60美元的游戏《Dead Island 2》，引起不少用户关注。

作为AMD今年年初刚刚发布的显卡，首发1599的价格似乎并没有维持多久就已经开启了跌跌不休的降价之路。其实早在发布之初，大多数用户就不看好这款显卡。究其原因，还是因为配置相比老大哥阉割严重，尽管实际表现对于大部分用户而言还算可以，但依然遭到玩家的吐槽。

有关这张显卡究竟是神卡还是垃圾卡的争论，直到如今依然没有停歇。RX 6500 XT采用Navi 24小核设计，架构依然是RDNA2，但是制程从7nm更换到6nm，理论上来说相比老制程，拥有更好的能耗比。

此外，RX 6500 XT集成54亿个晶体管，核心面积仅为107平方毫米，拥有64-bit位宽4GB显存，等效频率16GHz，带宽为128GB/s，功耗107W。该显卡集成了16组计算单元、1024个流处理器、16个光追单元、16MB无限缓存。基础频率2200MHz、最高加速频率2815MHz，超频模式下更是分别可达2685MHz、2825MHz。

纸面上看起来数据似乎还不错，但要是和老大哥RX 6600比，就能发现这块RX 6500 XT还是阉割了太多东西的。尤其是CUDA数量仅有1024颗，只有老大哥的57%，并且现存位宽仅有64bit。

最关键的是，4GB的显存，即使这款显卡定位1080P的甜品级显卡，依然吃不下一些新发布的3A大作。在实际测试中，RX 6500 XT运行《孤岛惊魂6》最高话画质1080P分辨率下，帧率只有可怜的9帧。

显存占用达到了5.9GB，远超RX 6500 XT上的4GB显存，这就意味着这款显卡如果要特效全开运行一些比较新的游戏，基本上会丧失工作能力。也就是说，未来主流的3A级大作想要用此卡运行，只能再降分辨率或是降低特效。

而在与隔壁英伟达的GTX 1650S的对比中，两者则互有胜负，这说明两者性能相当。不够受限于其仅有的4G显存，也注定了这张显卡的归宿还是1080P分辨率下的中档画质3A大作。不过对于多数玩家而言，这样的表现显然不是什么大问题，毕竟在今年的Steam玩家显卡占有率中，排名第一的还是6年前发布的GTX 1060，也就是说大部分的用户还在使用差不多性能的显卡。

尤其是100美元的RX 6500 XT，虽然国内京东的售价还要1299元，但是在足够的性价比面前，这样一款显卡确实值得玩家考虑，毕竟不是所有玩家都对游戏画质有着非常高的要求。对于想要简单运行游戏的普通玩家而言，这块显卡的性价比还是非常高的。