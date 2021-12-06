多条产品线更新计划曝光，苹果2022年将要发布这些新品

作者：大飞哥

【天极网笔记本频道】12月6日消息，年底马上就要到了，苹果在2021年发布了多款让人印象深刻的单品，而根据彭博社记者Mark Gurman的报道，苹果准备在2022年推出五款新Mac、三款全新iPad以及对Apple Watch产品线进行全面改造。

先来看看Mac。

这其中包括：一款采用苹果高端芯片的iMac，在产品线中的定位高于24英寸iMac、以”M2"芯片和新设计为特色的全新MacBook Air、一款升级后的Mac mini、入门级MacBook Pro以及一款采用苹果高端芯片的Mac Pro。

虽然围绕iMac、MacBook Air、Mac mini和Mac Pro的更新已经有大量的传言，但入门级MacBook Pro却是第一次出现。Gurman之前提到，下一代入门级MacBook Pro将包含与下一代MacBook Air相同的M2芯片，具有与M1芯片相同的CPU内核数量，多达10个图形内核，并提高性能。

根据目前的情况来看，这五款Mac单品最快要到明年年中甚至是秋季发布会才会逐一登场，更重要的是，更高端的iMac型号以及Mac Pro将加入苹果高端芯片，进一步脱离对英特尔的依赖，实现两年前苹果对外宣布的在两年内将自研芯片替代英特尔芯片的计划。

接下来看看iPad的新产品。

苹果计划在2022年更新三款iPad，这当中包括入门级iPad、iPad Air以及iPad Pro。

入门级iPad在今年增加了A13芯片、支持True Tone显示和带有Center Stage的1200万像素超宽前置摄像头。实际上自2017年以来，苹果每年都会发布新版本的入门级iPad，通常会进行小规模的规格和芯片升级，以保持设备的低价格，所以2022年的新版本做法会与前几年一致。

关于第五代iPad Air的其他传闻不多，但它似乎极有可能至少会与今年的iPad mini规格一致。采用A15仿生芯片，支持5G连接，同样支持Center Stage影像。

值得一提的是iPad Pro，苹果计划在2022年发布的iPad Pro将采用全新的设计并加入无线充电能力，进一步的区分开Pro机型与Air、mini等机型的定位区别。

虽然iPad系列一直是苹果宣传“生产力”的直接工具，但近些年其在消费市场上的功能表现看起来并没有实现“生产力”所应该达到的地步，相比产品本身，也许消费者更看中未来的iPadOS将会带来哪些新的改进与提升，为这款产品适配“生产力”做贡献。

最后来看看最“年轻”的产品线，Apple Watch。

实际上，苹果正计划在2022年对Apple Watch产品线进行全面改造，包括Apple Watch SE的更新和一款面向运动员且全新设计后的新款Apple Watch。

Apple Watch SE于2020年9月发布，此后一直作为面向入门用户的首选。Apple Watch SE的设计与Apple Watch Series 6相同，但缺乏高级功能，例如常亮显示屏、血氧传感器和心电图功能等。

苹果通常在几年内都不会更新"SE"设备，如iPhone SE。鉴于苹果2021年没有宣布其更新，可以推测2022年将会有新的机型。明年的Apple Watch SE的可能会略微调整设计，并且与更高端型号更加一致，提供部分健康功能。

除此之外苹果也在考虑推出耐用性更强的加固版Apple Watch，可能采用更耐刮擦、凹陷、跌落等的表壳。

苹果目前与耐克合作推出特别款Apple Watch Series 7和SE型号，这些型号具有独特的手表表面，并配以特殊的手表带，但这些型号的设计和耐用性与标准Apple Watch相同。

目前的Apple Watch的在售阵容包括Apple Watch Series 7、Apple Watch SE和2017年的Apple Watch Series 3。目前苹果正计划在2022年将该阵容扩大到更广泛的用户群，比如极限运动者、运动员等。

除了以上三条产品线外，Gurman还提到，预计配备5G的iPhone SE、新一代AirPods Pro以及AirPods Max都会在2022年更新。另外，如果一切顺利，苹果也可能在2022年推出第一款混合增强和虚拟现实头显。

怎么样，对“果粉儿”来说，即将到来的2022年，钱包准备好了吗？