RTX 3060实际占有率最高，甜品级显卡仍是主流

【天极网笔记本频道】最近V社公布Steam 11月硬件和软件调查结果，在这个月的排行版中，显卡发生了较大变化，RTX 30发布两年后总算成为主流硬件。

Steam作为PC平台上用户量最大的游戏平台，在硬件占有率方面的统计数据相当权威。从11月的变化来看，GTX 1650成功超越GTX 1060登顶第一。发布已有五年之久的GTX 10系显卡，GTX 1060长期占据玩家显卡占有率榜首，也从侧面反映出大部分玩家的首选仍是甜品级显卡。

不过GTX 1650虽然成功登顶，但其性能相比GTX 1060还有所倒退。而实际情况是，RTX 3060的占有率要高于GTX 1650。因为在Steam的统计中，RTX 3060的移动版和桌面版分开统计，这就导致这两款型号分别位列第四和第六，但是将它们的份额相加则已经登顶Steam显卡排行榜榜首。

如此看来RTX 3060也开始接替GTX 1060成为玩家心目中的神卡代表。RTX 3060采用三星8nm工艺制程打造，拥有3548个CUDA核心，拥有12GB DDR6显存，显存位宽192bit，显存频率为12000MHz，核心频率则是在1320MHz-1780MHz之间，功耗大约170W左右。

从纸面参数来看，RTX 3060的配置算不上豪华，但是其却拥有RTX 3090 Ti 40%的性能，价格却只有RTX 3090 Ti的16.7%。比起RTX 4080拥有RTX 4090 73%性能，价格同样也是RTX 4090的73%，RTX 3060在性价比方面无疑才是打动玩家最主要的原因。

同时，每一代显卡最吃香的往往都不是高端显卡，而是性能中规中矩的甜品级中低端显卡，因为对于大部分游戏用户而言，整体PC设备的性能都不会太高。对于国外玩家而言，大型3A游戏往往更倾向于在游戏主机中游玩，而PC则是用来运行一些网游以及对操作要求极高的竞技类游戏。

国内玩家因为一些原因，主机文化近年才开始发展，以前的玩家都更倾向于用PC玩游戏。但国内单机大作匮乏导致网游盛行，所以不少玩家对于单机游戏的需求不高，而如今比较火的《英雄联盟》以及《守望先锋》等等，GTX 1060就足够应付。所以对于大部分玩家来说，甜品级显卡不仅有性价比，而且性能满足日常使用，不是所有玩家都会追求极致的游戏画面。

此外，11月RTX 3060移动版占有率的增加，有很大一部分原因是如今的主流游戏本都会搭载RTX 3060显卡，经历过刚刚结束的双十一之后，不少玩家和学生会选择更有性价比的RTX 3060游戏本。所以面对即将到来的双十二，下个月的RTX 3060移动版的硬件占有率或许会更上一层楼。目前看来，主流的甜品级显卡依然是不少玩家的首选，而且今后也将继续霸占榜首。