惠普战66双版本生产力PK：准标压酷睿i5力压锐龙7，不插电酷睿更坚挺

作者：景博健

【天极网笔记本频道】如果要问现在工作不可或缺的东西，那么我相信很多人的答案会是电脑，在互联网如此发达的现在，很多人的日常工作都离不开电脑帮助，搜索资料、编辑文档、制作表格、处理图片、视频会议、沟通方案等等，都需要电脑才能帮助我们实现，电脑成为了我们不可或缺的生产力工具。同时随着办公场所愈加灵活，办公室已经不是唯一，我们可能会在咖啡厅、机场休息室等场所处理工作需求，所以现在很多人都会选择灵活性更强的笔记本来作为生产力工具。目前，一年一度的618购物节已经开始，不少人应该都准备趁着优惠来选购一台新的笔记本，正所谓“工欲善其事，必先利其器”，一台好的笔记本可以有效的提升日常工作的效率，不仅为公司创造更大的价值，也可以收获更多自己的时间。

最近我正好拿到了两台非常热门的轻薄办公本惠普战66酷睿版和惠普战66锐龙版，两款产品除了处理器以外，其它配置参数完全一致，今天就来为大家做一个对比，希望能为大家的选购提供一些帮助。

我们先来看看两款产品的配置信息：

惠普战66酷睿版搭载的是酷睿i5-1240P，采用全新Intel 7制程工艺，异构架构设计，拥有4颗性能核心和8颗能效核心，共12核16线程，最高睿频可达4.4GHz，12MB的三级缓存，核显为锐炬xe(80EU)。

惠普战66锐龙版搭载的是锐龙7 5825U，采用7nm制程工艺，Zen 3架构，8核心16线程，最大加速频率为4.5GHz，三级缓存为16MB，核显为Vega8。

这代酷睿在核心数量上可以说非常给力，酷睿i5超越了更高级别的锐龙7，正所谓核多力量大，我们就先来看看这两款处理器的理论性能表现如何，两款产品都选择了最佳性能的模式，我使用了CPU-Z、CinBench R20、CinBench R23和V-Ray等专业软件进行了测试，结果如下：

在几项测试中，两款处理器的多核性能各有领先，而单核性能上酷睿i5-1240P则全面处于优势地位，最大领先达到了超16%。

总的来说，两款处理器的理论性能差距不算太大，基本属于同一水平的产品。那么下面我们看看在实际的办公场景中两款处理器的表现如何。

我们先看看WebXprt 4网页性能测试，测试项目包括照片增强、使用人工智能整理相册、股票期权定价、加密笔记和OCR扫描、销售图表、网上作业等典型场景，结果如下：

在总成绩上，酷睿i5-1240P领先锐龙7 5825U约12%，在各个项目的完成速度上也都比后者更快一些，最多的一项领先了约18.6%。

接下来是PCMark10基准测试，它覆盖了常用基本功能、生产力、数位内容创作等场景，针对网页浏览、视频会议、应用启动、文档及表格编写以及照片编辑和视频编辑渲染等项目，结果如下:

两款产品各有胜负，锐龙7 5825U总成绩上领先近10%，酷睿i5-1240P在电子表格分数上落后约40%，而在视频编辑上则领先了超40%。

接下来是PCMark10应用程序测试，包含我们日常办公最常使用的Office办公软件，结果如下：

在总成绩上，酷睿i5-1240P有约3%的领先，各个项目中Excel领先最多，达到了约7.4%，锐龙7 5825U则在PowerPoint项目上有小幅领先。

最后是CrossMark测试，它覆盖创造力、生产力和响应速度三大维度，其中生产率测试考察整机的文档编辑、表格处理、网页浏览性能;创造性则考察整机的图片编辑、图片组织、视频编辑性能;反应能力考察整机在程序启动、开启文件、多任务工作时的表现，对处理器的单线程性能有着非常高的要求，能够很好的反映电脑日常事务的处理效率，下面看结果：

酷睿i5-1240P可以说实现了完全领先，总体成绩领先超过了16%，而在反应能力这一项上领先更是达到了约27.7%。

当然，除了生产力外，不少小伙伴在日常休息时，也会玩玩游戏，所以我也使用这两款电脑进行了包括《CS:GO》、《英雄联盟》以及《守望先锋》游戏的实测，结果如下：

两款产品各有胜负，整体差距不大，玩一些不太吃配置的网游问题不大。

刚才在开头的时候我也提到，很多时候我们都会在一些非办公室场景进行办公，这时候我们一般没有电源，需要用电池来进行供电，那么在不差电的情况下，两款产品的生产力表现又将如何呢？下面我就来为大家揭晓。首先还是看看WebXprt 4网页性能测试：

酷睿i5-1240P依旧实现了全面的领先，而且领先幅度相较于插电时进一步拉大，整体分数高了约32%，而单项的效率最大领先来到了40%。

接着是PCMark10基准测试和应用程序测试，结果如下：

基准测试中，锐龙7 5825U整体依旧有着领先，不过领先幅度相较于插电情况下要小了一些，单项上还是各有胜负;应用程序这块则是酷睿i5-1240P保持着全面领先，并且总体的领先幅度较插电时进一步扩大。

最后是CrossMark测试，结果如下：

酷睿i5-1240P同样是保持着全面的领先，总体领先幅度也进一步拉大，来到了19%。

相信不小伙伴已经发现，在离开电源后，战66酷睿版与战66锐龙版在各项测试中的领先基本都进一步拉大，之前落后的项目则差距变小了一些，所以我也统计了一下两款产品在插电和不插电情况下，性能的下降情况，结果如下：

从结果上来看，在不插电的情况下，酷睿i5-1240P的性能下降幅度要更小一些，保持着更高的生产力水准，其中最明显的就是网页性能，酷睿i5-1240P仅仅下降了不到5%，而锐龙7 5825U则下降了近20%。

测试总结

通过生产力场景的对比测试可以看出，在办公性能上酷睿i5-1240P对比级别更高的锐龙7 5825U的表现要更加出色一些，充分发挥出了“核多力量大”的优势，释放出更强的生产力。而在不插电的情况下，酷睿i5-1240P的性能也更加的坚挺，下降幅度比对手要小，这让我们在离开电源后依然能够高效率的处理工作。如果你想选择一款在插电和不插电状态下都能带来高效办公的轻薄本，那么搭载酷睿i5-1240P的惠普战66酷睿版显然更加合适一些。