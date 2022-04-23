最高优惠1500 还有好礼相送 ROG爆款本8499元起值得入手

作者：景博健

【天极网笔记本频道】最近想要入手一台全新笔记本小伙伴们有福气了，ROG玩家国度新一轮的促销优惠已开启，专业高刷游戏本ROG魔霸新锐、高性能全能本ROG幻16、性能小钢炮ROG幻14等多款热门产品不仅有最高1500元的优惠，并且还有背包、鼠标等好礼附赠，千万不要错过。

专业高刷游戏本―ROG魔霸新锐

喜欢玩游戏的小伙伴可以考虑这台ROG魔霸新锐，它搭载Zen3架构的AMD锐龙9 5900HX处理器，7nm制程工艺，8核心16线程，最高加速频率可达4.6GHz，性能释放可达到80W，提供澎湃战力，而且处理器还支持超频，可进一步释放性能。

显卡方面为RTX 3060，它采用了NVIDIA Ampere架构，6GB显存，支持NVIDIA Dynamic Boost2.0，可达到130W性能释放，轻松应对3A游戏。并且这款显卡还支持硬件光线追踪和DLSS 2.0，前者可以带来逼真的光追效果，后者则能有效提升游戏帧率，带来更加流畅的体验。

ROG魔霸新锐采用了冰川散热架构2.0，双风扇+4出风口+6热管，新型涡轮风扇搭配0.1mm冰翼鳍片，散热效果更好，再加上导热效率更高暴力熊液态金属，保障性能充分释放。

为了给玩家带来更好的视觉效果，ROG魔霸新锐搭载了一块15.6英寸窄边框高刷电竞屏，三面窄边框屏占比达到了85%，沉浸感更足，240Hz超高刷新率，画面更加流畅，并且支持Adaptive Sync技术，避免画面撕裂和拖影。同时这块屏幕还支持DC调光，无频闪更加护眼。

产品整体采用赛博朋克风格设计，机身多处赛博朋克纹路，可发光LOGO加上底部悬浮LED灯条和RGB背光键盘，游戏氛围拉满。

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高性能全能本―ROG幻16

作为全能本，ROG幻16在外观设计、硬件性能、屏幕素质、扩展性等方面均有着非常高的水准，对于游戏玩家、创作者、办公用户都是一个非常值得的选择。它延续了幻系列一贯的轻薄设计，至1.9kg，薄至19.9mm，外出携带更方便，铝镁合金材质搭配炫彩棱镜光效，展现科技未来感。

幻16配备一块16.1英寸高素质大屏，16：10的黄金比例能够显示更多内容，四面微边框的设计让其拥有高达94%的超高屏占比，为用户带来更加沉浸的视野享受。

屏幕分辨率达到了2560x1600，显示效果更加清晰，并且有着165Hz高刷新率以及3ms疾速响应时间，在Adaptive-Sync技术的加持下，能够有效消除游戏时画面撕裂卡顿等现象。覆盖专业级的100%DCI-P3色域并通过Pantone色彩认证，保证屏幕色彩细腻准确，可以满足设计师用户的需求。500尼特的峰值屏幕亮度，则能够在强光环境下让屏幕显示保持清晰。

核心配置方面，幻16搭载了英特尔第11代i7-11800H处理器，8核心16线程，最高可睿频至4.6GHz，性能释放可达到70W搭配上DDR4 3200MHz内存和PCIe 4.0 SSD，无论是日常使用、专业创作或是游戏竞技都能搞定。显卡部分为RTX 3060，轻松应对工程建模、视频剪辑、3D渲染等任务，实现创意新高度，同时也能流畅运行3A游戏大作，工作娱乐两不误。

为了保障性能的稳定输出，ROG幻16采用了冰川散热架构2.0，6热管+双风扇+4出风口的豪华散热配置，覆盖豪华发热部件，快速导出热量。

幻16还拥有着非常丰富的接口，包括HDMI 2.0b、USB3.2 Gen2 Type-A、雷电4、USB3.2 Gen2 Type-C、3.5mm音频接口以及MicroSD读卡器等，完全可以满足日常的外接与扩展需求。

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性能小钢炮―ROG幻14

说到ROG幻14，A面采用CNC铣削工艺，辅以ROG家族经典的45°斜切分割设计，搭配上幻彩棱镜光效，简洁美学设计引领潮流。铝镁合金与蜂巢式强化设计，让机身坚固和轻巧兼得，1.6kg重量，18.6mm厚度，外出携带无压力。

ROG幻14配备一块14英寸的QHD显示屏，6.9mm窄边框设计，85%的高屏占比带来更好视野。屏幕覆盖专业级100% DCI-P3色域，出厂前经TruColor校正技术进行专业色彩校正，并通过Pantone专业色彩认证，画面色彩细腻精准，可以满足创意工作者对色彩的严苛需求。120Hz高刷新率带来更加流畅顺滑的画面，Adaptive Sync技术加持避免画面卡顿和撕裂。

作为“性能小钢炮”，配置方面，ROG幻14搭载了AMD 锐龙9 5900HS处理器，8核心16线程，最大加速频率可达4.6GHz，显卡部分为RTX 3060，强大运算能力可以胜任视频剪辑、3D建模任务，同时还能流畅运行3A游戏大作，进行设计创意或游戏都毫无压力。标配16GB双通道内存+512GB NVMe SSD，高速硬盘载入更快，效率进一步提升。ROG幻14采用冰川散热架构2.0，升级款绝尘风扇风噪更低，暴力熊液态金属导热效率更高。

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可以看到，这次活动的优惠力度还是非常给力的，不仅有最高1500元的优惠，还有双肩包、电竞鼠标等周边好礼赠送，想要入手一台新笔记本的小伙伴千万不要错过。