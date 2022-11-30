万元笔记本不如台式，硬件问题并非原罪

【天极网笔记本频道】笔记本自诞生之初，就注定这样一款产品在性能上无法与台式机相提并论。即使之后笔记本做到和台式保持同规格、同价位，两者性能依然存在差距，更不要提台式在模块化方面的优势远大于笔记本。

而造成两者差距的最主要原因就是散热以及功耗问题，由于台式主机空间充足，可以配备更大的散热器以保证内部温度维持在合适范围内。如此一来，台式机不管是CPU还是显卡都能运行在更高频率以及更高功耗下。

笔记本相比台式最大的优势就是可移动性，为了实现这一特性，笔记本就必须在其他方面做出妥协。首先受到影响的就是机身体积，要保证便携性，就注定笔记本的体积不能太大，而这也是其性能不如台式的罪魁祸首。

限制体积会带来一系列连锁反应，首当其冲的就是散热效果大打折扣。笔记本寸金寸土的内部空间注定无法提供足够强劲的散热效果，这就导致笔记本更容易积热，带来最直观的后果就是处理器和显卡降频造成的性能下降。

同时散热效果差使得处理器和显卡功耗受到限制，性能也会束手束脚。这就是为什么英特尔、AMD以及英伟达都会推出针对笔记本的产品型号，因为这些型号的产品相比桌面端，通常TDP更低，发热量更小，反应到硬件上就是即使和桌面端产品是同一型号，但是规格方面大打折扣，性能远比不上桌面平台。

这就是为何经常在笔记本中看到CPU显卡与台式相同，只是后缀不同，就导致性能出现极大差距的主要原因。这就好比别墅与房车的差距，房车即使配备了同款电视，也不像别墅那样空间充裕可以放下100寸电视。但房车提供了移动性，这是别墅的痛点，而要实现这一特性，房车同样要做出牺牲。

在便携性上，笔记本拥有绝对优势。工具的诞生就是为了解决人类的某一需求，随着工具不断进化，工具的细分化已经到了令人发指的程度。比如螺丝刀，根据不同螺孔以及大小细分出各式各样的螺丝刀，但用户不会去纠结是更粗的螺丝刀好拧还是更细的好拧，因为对于用户而言，能够契合螺孔并且轻松拧开的螺丝刀就是好产品。笔记本作为人类为满足移动需求而打造的产品，将其与台式放在一起比较，就像是将十字螺丝刀与六角螺丝刀放在一起对比，忽略了两者所面对的螺孔并不是同一个的本质。

所以对于用户而言，一旦纠结万元笔记本性能上是否不如六千元的台式，说明用户完全没有移动需求，纯从性能角度比较两款不同定位的产品。这就好比有人说2000元显示器尺寸不如2000元电视一样，两者的应用场景不同和定位不同一概不谈。从根本上来看，将两个不同定位的产品放在一起做比较，这个问题本身就是不成立的。