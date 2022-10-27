苹果计划发布16英寸iPad Pro 平板超大屏幕成趋势

【天极网笔记本频道】10月27日消息，The Information日前报道称，苹果正在开发一款更大的16英寸iPad，该设备预计将于2023年第四季度发布。这将是有史以来最大的iPad机型，超过现有最大的12.9英寸的iPad Pro。

平板设备的大屏趋势实际上早有显现，苹果为iPad Pro设计了11英寸与12.9英寸两种规格，大屏iPad更能体现苹果为平板产品赋予的生产力特征，在搭配妙控键盘与Apple Pencil等配件之后，逐渐向“你的下一台电脑何必是电脑”的愿景靠拢。

而苹果的老对手三星也在自家的Galaxy Tab S8系列上进行了大屏尝试。今年二月推出的Galaxy Tab S8 Ultra搭载了三星平板迄今为止最大尺寸的14.6英寸Super AMOLED显示屏，这一尺寸已经超过了一般的14英寸笔记本电脑屏幕。而由于平板仅有5.5mm厚，在大尺寸屏幕的加持下，视觉效果十分震撼。

The Information提到，苹果正在研发的16英寸的iPad可能会面向喜欢更大屏幕的平面艺术家和设计师等专业创意人士。 目前苹果官方并没有提供有关这款设备的更多细节，但16英寸的屏幕尺寸已经与16英寸的MacBook Pro相同，能够为画师、设计师等用户提供更大尺寸的画板和工作区。



M2 iPad Pro

彭博社记者马克・古尔曼在去年就曾提到苹果正在探索更大的iPad。未来，处于手机和PC中间的平板电脑的定位可能更加灵活，平板电脑和笔记本电脑之间的边界也会进一步消融。而未来大屏iPad是否能运行macOS也是一个看点。

今年早些时候，显示器行业分析师罗斯・杨(Ross Young)声称，苹果还在开发更大的 14 英寸 iPad Pro。我们可以大胆推测，苹果很有可能会在明年发布14英寸和16英寸两款iPad Pro型号，考虑到已经发布的Apple Watch Ultra和流传已久的“iPhone 15 Ultra”，不知道会不会把大屏iPad Pro命名为iPad Ultra呢？无论如何，平板设备的大屏趋势正在逐渐加深，三星苹果两大巨头先行入局，其他厂商跟不跟呢？