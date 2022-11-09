还在纠结买什么全能本？3060全能旗舰幻16双十一到手仅9499，还享免息！

【天极网笔记本频道】一直以来，双十一都是用户购买电子产品的主战场，除去电商购物节的氛围，实打实的价格优惠也让许多用户按捺不住想要消费的心。望着茫茫机海，用户要选择一款各方面都非常出众的全能本，不下一番功夫是不可能的。不过ROG幻16 2022却是个例外，自身优秀的素质让用户一眼就能辨别其实力，更何况双十一9499的到手价让这款笔记本成为当下人气爆棚的全能本。

ROG幻16 2022：颜值之下，性能当打!

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ROG幻16 2022作为ROG重磅打造的全能本，在堆料方面毫不吝啬，也成功将这款机型打造成不少用户心目中的梦中神机。其整体外观延续家族式的一贯设计，极具识别度的造型处处散发着与众不同，颜值方面几乎无可挑剔。

ROG幻16 2022搭载英特尔12代酷睿旗舰处理器i7-12700H，6个性能核辅以8颗能效核的异构设计，让幻16能够更长时间承担起高负载任务，同时带来更低功耗。而在需要更高性能的任务中，还能达到90W的极限性能释放，最高4.7GHz的睿频频率，让用户无论是游戏还是工作都能轻松应付。

在CPU性能如此强劲的基础上，幻16还塞进了一块英伟达RTX 3060，不仅支持DLSS2.0，还拥有极强的光追性能。配合ROG的双显三模切换技术，让用户自由选择符合用户场景需求的模式，从而做到性能与功耗之间的平衡。

幻16使用PCIe 4.0 高速固态和DDR5 4800MHz高频内存的组合，在日常生活中面对加载场景时能够快人一步。此外幻16采用一块屏占比高达94%的星云屏，2.5K分辨率和165Hz的高刷新率搭配Adaptive Sync防撕裂技术能够呈现更加细腻顺滑的游戏画面。同时100% DCI-P3广色域、潘通专业色彩认证、杜比视界、德国莱茵低蓝光护眼认证等屏幕特性，也让幻16在应对专业领域的工作场景时也依然游刃有余。

幻16使用了杜比全景声6扬声器，3D麦克风阵列的加入使得用户在沟通时能够被精准收音，同时得益于双向AI降噪，即使身处嘈杂环境也能最大程度降低环境噪音。90Wh的大容量电池搭配100W PD快充，只需30分钟就能充满50%的电量，出门在外也能告别续航焦虑。

ROG幻16 2022在满身装备的情况下，将整体重量控制在了1.9kg左右，这样的重量即使放眼一众全能本也是佼佼者的存在。在豪华配置堆砌之下，ROG依然能够带来如此优秀且极具性能兼备颜值的全能本，可见ROG对于全能本的理解之深。目前双十一ROG幻16 2022到手价仅需9499，还享3期免息，这不赶紧冲？

联想拯救者Y9000X：性能之上，再多一点点轻薄

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联想拯救者系列由于其精准的电竞定位，一直被不少用户所熟知，而这款联想拯救者Y9000X也是联想在性能之上，对于全能轻薄的一点点探索。

联想拯救者Y9000X同样使用英特尔12代酷睿i7-12700H标压处理器，14核20线程，最高睿频4.7GHz，在应对高负载任务时能够释放80W+的极限性能。搭配英伟达RTX 3060的显卡，可以轻松应对大部分游戏场景。

在屏幕方面，联想拯救者Y9000X使用一块2.5K分辨的165Hz高刷屏，同时支持HDR400，并且500尼特的亮度也能提供更好的画面效果。3ms的屏幕响应可以让用户在最短时间内获取屏幕上的关键信息，硬件级防蓝光技术的加入也让用户在长时间面对电脑时缓解眼部的疲劳。

联想拯救者Y9000X整体外观设计十分简约，同时硬朗的线条以及有些形似外凸刘海的设计让其极具辨识度。作为一款原先在游戏玩家群体中小有名声的机型，联想拯救者Y9000X也充斥着不少电竞元素。联想拯救者Y9000X在整机重量方面做到了2.2kg，目前双十一到手8999，极具性价比。

戴尔游匣G16：全能配置，魔性输出

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戴尔游匣G16作为一款主打轻薄的全能笔记本，配备了2.5K分辨率的16:10沉浸大屏，同时搭配DC调光，能够极大降低眼部长时间观看屏幕的不适。100% sRGB高色域加上100:1对比度的加持，可以提供更加专业的创作场景。

性能上，戴尔游匣G16同样不俗，一样使用英特尔12代酷睿i7-12700H和英伟达RTX 3060的双U组合，能够带来130W的极限性能输出。同时DDR5 4800MHz的内存加上最高1TB可选的PCIe4.0存储，即使面对大型3A游戏场景或是复杂的工作流程，都能轻松存储所有数据。

同时一键暴风散热模式，可以让整机在高压模式下更长久地释放极限性能。此外，戴尔游匣G16还带来足够丰富的接口组合，包括HDMI 2.1、USB 3.2 Gen 2、雷电4全功能接口、以及音频接口，充分应对所有外接需求。

戴尔游匣G16的整体外观十分简洁，虹彩镭射标识加上平行线设计一体成型，轻薄极简的美学设计带来极富艺术感的外型，配合联合外星人定制的灯效，带来无与伦比的电竞体验。戴尔游匣G16的整体外观硬朗的造型之下，将整体重量控制在2.63kg，目前双十一仅需10499，性能与设计的完美融合，让这款全能本拥有更多可能。

如今笔记本市场的竞争越来越激烈，面对用户性能、颜值、轻薄全都要的需求，全能本应运而生。如此一款兼具三种需求于一身的笔记本机型，十分考验厂商在堆料和设计方面的功底。ROG幻16 2022无疑是这个品类下最不能被忽视的一款产品，极限的性能、极致的轻薄加上极高的颜值，让这款机型注定在全能本历史中画下浓墨重彩的一笔，如今9499的价格，可以说是完美的入手时机。而联想拯救者Y9000X和戴尔游匣G16分别2.2kg和2.63kg的重量，如果用户能够接受，也十分值得入手。