满功耗RTX 3070 Ti加持，ROG魔霸6 Plus让你轻松拥有“战未来”电竞体验！

作者：知寒

【天极网笔记本频道】十一黄金周怎样玩最爽？各地都在提倡就地过节，减少外出，由此看来约上好友们宅在家里痛快开黑才是最舒服的方式。打开“信仰神装”ROG魔霸6 Plus的电竞大屏，在NVIDIA® GeForce RTX™3070 Ti 笔记本电脑GPU的强悍加持下，热门网游完美运行，为玩家带来一个无限愉悦的沉浸式假期体验。

巅峰性能，制霸游戏世界

ROG魔霸6 Plus配备了游戏发烧友梦寐以求的NVIDIA® GeForce RTX™3070 Ti 笔记本电脑GPU，拥有8GB超大显存，可带来150W满功耗图形性能释放，其所采用的NVIDIA第二代RTX架构―Ampere，可为您带来尤为逼真的光线追踪效果和NVIDIA DLSS等先进的AI功能，NVIDIA Max-Q 技术通过 AI赋能的系统优化技术集合，令笔记本电脑更轻薄更强大。

NVIDIA DLSS(深度学习超级采样)是一项突破性的AI渲染技术，它利用 GeForce RTX™ GPU 上的专用 AI 处理单元 - Tensor Core 将视觉保真度提升至全新高度，可在不影响图像质量的同时提升性能。自DLSS推出以来，便应用于各大游戏引擎中。现在有 200 款游戏和应用支持 NVIDIA DLSS，最多可带来高达3倍的性能提升，使其成为普及速度最快、使用范围最广的游戏技术之一。另外，光线追踪和 AI 技术也正在革新我们的游戏和创作方式，而 NVIDIA RTX 正是变革的重点。超过250款游戏和应用现已支持RTX技术。GeForce RTX GPU可提供更强性能、更流畅的游戏体验和更高保真度的光线追踪效果。

与此同时，ROG魔霸6 Plus还支持双显三模显卡切换，独显输出全力提高游戏画质和帧率表现，而混合输出则根据不同压力场景平衡性能与功耗，最后集显模式下非常适合外出携带等场景，实现高效省电长续航效果。

不仅如此，ROG魔霸6 Plus还具备另一颗最强“心脏”，其搭载AMD锐龙9 6900HX超频版处理器，8核心16线程设计，至高加速频率可达4.9GHz，并经过ROG专属性能优化。搭配16GB 4800MHz DDR5双通道高频内存和1TB M.2 SSD，预留多余扩展插槽，和GeForce RTX™3070 Ti一起打造出可“战未来”的卓越核心性能表现。

超大电竞屏幕，极致音画氛围打造

光凭强悍性能还不够，还必须可以为用户带来更直接震撼的视觉和听觉刺激享受。ROG魔霸6 Plus采用一块17.3英寸超大赛事级电竞屏幕，2.5K高分辨率提供更细腻真实的游戏画质，240Hz高刷新率、3ms疾速响应、以及Adaptive Sync防撕裂技术则让画面顺滑不卡顿，响应迅速。此外，100%DCI-P3广色域和杜比视界显示，则能够让你除游戏之外的工作、看电影等场景下同样享受顶级视觉体验。最后，DC调光还能大幅缓解长时间用眼疲劳，减少屏幕对你的视力损害。

ROG魔霸6 Plus机身配备有SMART AMP双扬声器，同时支持杜比全景声5.1.2虚拟环绕声道和Hi-Res高解析音频认证，不仅看的出彩，并且听起来也很震撼，为你带来时刻身临其境般的极致音画效果。

全方位均衡硬件配置，彻底摆脱后顾之忧

ROG魔霸6 Plus拥有全金属机身，正面延续一贯优秀的家族式美学基因，白色光Logo与不对称点阵设计突出一个“冷酷时尚”。底部还设计有支持神光同步的U型底盘灯，与同样支持神光同步的单键RGB背光键盘交相呼应，充分满足游戏玩家们对于RGB电竞氛围的强烈追求。

散热方面，ROG魔霸6 Plus的双Arc Flow绝尘风扇不仅风力更强，还能有效降低噪音，配合四出风口和六热管设计，散热效果备受用户信任和好评。并且，ROG特色的暴力熊液金导热，更能让处理器性能潜力得到全面释放。

另外，该机还支持WiFi6E高速无线网络和2.5Gbps电竞网口，机身周围配备了双USB 3.2 Gen2 Type-C、HDMI2.0b、双USB 3.2 Gen1 Type-A、音频复合接口等全接口设计，内置90Wh大容量电池，支持100W PD快充，用户从此再无扩展和电量焦虑。

顶级出色的NVIDIA® GeForce RTX™3070Ti 笔记本电脑GPU，为你在畅玩各类3A游戏大作时带来逼真的沉浸式画面、超低延迟、以及稳定流畅的高帧率表现。同时，ROG魔霸6 Plus在其他硬件素质上也非常强悍均衡，毫无短板可言。目前，该机正在京东自营旗舰店火爆热销中，到手价11969元，还支持白条3期免息和晒单返50E卡等优惠活动，感兴趣的玩家千万别错过。

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