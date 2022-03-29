平板PC合二为一，华为MateBook E：移动办公，还有比它更强的吗？

作者：知寒

【天极网笔记本频道】十年前微软推出首代Surface Pro，宣告了二合一笔记本新产品形态的诞生，然而后来却因种种原因一直没有引起市场太多关注。直到今天，受到复杂持久的疫情影响，人们更为灵活多变的移动办公需求暴增，大家的办公地点频繁地在公司和家庭之间来回切换，远程办公、学习、和会议逐渐变成主流化应用场景，使得生产力工具的高便携性成为明显刚需。

与此同时，上游核心技术的迭代进化也打通了二合一笔记本的诸多桎梏。性能迎来革命性提升的第11代英特尔酷睿移动处理器、几乎是为触控屏PC而生的全新Windows11操作系统、以及OLED高素质屏幕的加速普及，都让二合一笔记本前所未有的强大高效，也要由此迎来了真正属于它的“春天”。

在此背景下，华为Matebook E应运而生。作为后PC时代的崛起之秀，华为用极其精准的前瞻思维和战略眼光瞄向用户全场景使用需求，将轻薄便携、高效多变、万物互联等先进特性融入到Matebook E的产品基因中，打造成为了大家眼中最具创造力和生产力的专业办公工具。

极简美学设计+OLED原色全面屏

华为Matebook E机身重量仅709g，薄至7.99mm，是当下几乎所有笔记本电脑中的最轻薄之作。你可以带着它在飞机、高铁、地铁等任何外出场景中轻松使用，完全不会有累赘感，也能以“平板”的握持姿势在沙发、草地、沙滩、哪怕是躺在床上惬意娱乐，使用起来毫不费力。

华为Matebook E传承传统美学标准，采用四边对称等边框设计。同时，为兼顾轻薄和坚固性，它的前壳、电池盖、后盖居然采用了三种不同材质，分别是精选镁合金、玻璃纤维、和铝合金，并且后盖最外层由三层工艺喷涂而成，从而打造出独特的绒毛纹理和细腻触感，整体制作工艺复杂精良，成本昂贵。

首次搭载12.6英寸高素质OLED原色全面屏，是华为MatecBook E不可忽略的核心卖点之一。它完美实现sRGB和P3广色域的100%色彩覆盖，以及可在包含自然色彩三种模式间自由切换，充分满足专业创作者不同场景色彩显示需求，出厂逐屏校色，最高峰值亮度600尼特，16：10经典屏幕比例，通过德国莱茵TÜV全局护眼2.0认证，对于长时间使用的小孩和大人都能起到一定程度保护眼睛的作用。

Windows11系统加持，双形态自由切换

华为Matebook E全系搭载第11代英特尔®酷睿™处理器，最高支持酷睿™ i7-1160G7，采用4核8线程设计，集成英特尔锐炬®Xe显卡核心，拥有16GB双通道内存和512GB存储，内置8层散热结构，预装新一代Windows11系统，标配智能磁吸键盘，此外华为还推出触控板面积更大、支撑力度更好的悦滑键盘，在笔记本形态下可完美实现高性能PC体验。

而在平板形态下，Windows11系统全面升级了触控体验，支持多指触控手势操作，轻松实现窗口的精准点按、移动、缩放，大幅改进了触摸键盘体验，新系统是对二合一触控屏PC颠覆性的优化支持。

第二代HUAWEI M-Pencil手写笔经过全新设计，支持4096级主动式压感和侧锋书写，拥有更精准的笔迹感应、最低2ms的超低时延、以及华为独家研发的智能掌笔防误触算法加持。使用时，简单双击笔身就能启动屏幕截图，用户可以用手写笔随意圈画区域选中，此外我们还可以用手写笔在任意界面截取内容、标注、保存等，手写体验场景愈加丰富。

华为MateBook E与众不同的地方在于，它内置华为移动应用引擎，从系统底层实现了Windows系统和移动App的相互兼容，可通过华为应用市场直接下载各类第三方App，让用户在PC上畅快刷抖音短视频、点外卖、玩手游等等。更可怕的是，华为进一步实现了PC和移动App的内容直接共享拖拽，支持平行视界多任务处理、手游适配键鼠等，让电脑瞬间化身为“手机”，提供给用户革命性体验。

全场景跨终端智慧体验，多屏协同引领浪潮

近年来，万物互联大势所趋。移动办公的主流化应用也让消费者更加注重笔记本和其他移动终端设备间的互联互通，多屏协同无疑能够大幅提高工作效率，达到事半功倍的效果。而众所周知，华为在全场景跨终端智慧体验方面一直都走在行业最前沿，引领着时代发展。

华为MateBook E上的「智慧语音」功能是除手写笔和键盘输入之外我认为最牛逼的第三种创造性输入方式。用户打字动口不动手，凭借机身内置四麦克风硬件和音频算法处理，我们可以直接在Word文档、Excel表格、备忘录等进行语音转文字输入，不仅可以自动识别多种语言输入，并且还支持翻译成中文再输入。

AI字幕功能也格外强大，它可以将电脑“内外”的声音都能识别并实时显示，支持原文字幕显示和翻译字幕显示。这样，我们在上外语网课、刷剧看电影、跨国视频交流等再也不愁听不懂、看不懂字幕了。

跨终端多屏协同方面，只需拿华为手机轻轻一碰华为MateBook E的触控板区域，便能实现两者的无缝连接。接下来，用户不仅能利用鼠标和键盘在电脑屏幕里直接操作手机界面，直接编辑、复制、粘贴各类文件照片;还可以在电脑上直接接听手机语音视频通话，以及打开多个手机App，达到一屏多用的效果。

除此之外，华为MateBook E也可以与鸿蒙平板实现类似的多屏协同;和华为FreeBuds系列蓝牙耳机智慧互联，靠近自动弹窗配对、自由切换双设备连接等等;与其他包括华为打印机、华为MateView显示器、华为Sound X智能音箱、以及蓝牙鼠标等实现无缝互联。

场景革命往往是驱动工具创新的直接动力源泉。移动办公需求的高涨，固然是促使消费者将更多目光转移到二合一笔记本产品的外因，但不容忽视的内因还在于产品本身，能否顺利适应时代并引领时代变革，才是能让用户主动选择它的关键。

而在华为MateBook E身上我们能看到，从极致轻薄设计，到顶级屏幕显示、再到最强双形态切换、以及全场景跨终端多屏协同等，它拥有诸多令人意想不到的创新功能突破和颠覆式人机交互方式革新，完美实现“高性能专业笔记本”和“最强移动平板”合二为一，可以让用户在不同场景需求下自由切换，既充分满足了当下消费者基于移动办公的迫切需求，也是综合产品力表现最顶级优秀的市场“扛鼎之作”。