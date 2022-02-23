英特尔Arc锐炫显卡按计划出货 Q2Q3将应用于台式机与工作站

作者：高志伟

【天极网笔记本频道】在年初的CES展会上，英特尔分享代号为Alchemist的英特尔Arc锐炫显卡最新进展时提到，锐炫显卡已经向OEM厂商出货，最快在第一季度将有众多采用锐炫显卡的PC亮相。

但随后也有消息爆料，英特尔可能推迟显卡出货。不过在2月18日的英特尔2022年投资者大会上，英特尔提到：“加速计算系统与图形事业部(AXG)的三个子部门正按计划出货产品，预计2022年度将为公司带来超过10亿美元的营收。”不仅OEM厂商将在第一季度推出搭载第一代锐炫显卡的笔记本，还将在第二季度、第三季度分别面向台式机、工作站出货锐炫独显，预计将在2022年出货超400万颗锐炫显卡。

值得一提的是，本次投资者大会上英特尔还介绍了继Alchemist之后，锐炫显卡后续三代产品的代号――Battlemage、Celestial、Druid。其中，预计最早在2024年发布的第三代独显Celestial将面向“超级发烧友级市场”，其架构研发工作已正式开始。英特尔还宣布，将于今年晚些时候上线“Project Endgame”项目，提供给用户直接读取锐炫显卡信息，随时访问、低时延的使用体验。

英特尔在稳步推进显卡领域布局的同时，不仅与OEM合作，还携手上百家软件生态合作伙伴，跟进显卡在游戏、内容创作等场景下的体验优化。

对于用户以及PC生态而言，英特尔回归独显市场，意味着行业中多了一条很强壮的“鲶鱼”。能够在与NVIDIA、AMD的竞争中输出多少惊喜，相当值得期待。

对此英特尔还是颇有信心，在投资者大会上提到，预计到2026年加速计算系统与图形事业部的三个子部门将共同创造近100亿美元的营收。