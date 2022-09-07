灵耀X Fold盛大登场 华硕秋季新品发布会举行

作者：夏初

【天极网笔记本频道】9月7日，华硕秋季新品发布会正式举行。本场发布会以“视界超进化，性能再巅峰”为主题，正式发布了无畏Pro 16&15、灵耀Pro 14&16以及全球首款17英寸可折叠笔记本电脑灵耀X Fold。

华硕电脑系统平台PC智能创新产品事业群副总经理杨鉴文先生首选宣布华硕好屏战略再升级，并推出“华硕好屏，无忧换新”服务。全新“A”LOGO亮相不仅延续了华硕“以人为本，科技创新”的精神内核，也结合了ASUS品牌首位字母“A”，象征着始终追求卓越，与“华硕品质、坚如磐石”相契合，蕴含领先、荣誉的品牌特点，希望能持续给用户带来超凡的产品体验。

华硕正式带来无畏Pro系列新品，定位于“更多维度满足用户需求的高性能笔记本”，搭载第12代英特尔酷睿i7标压处理器或AMD锐龙7 6800H处理器，搭配NVIDIA GeForce RTX 30系列独显，支持独显直连;同时赋予冰川Pro散热架构，整机性能释放可达140W。华硕好屏也来到无畏Pro系列，最高拥有3.2K 120Hz OLED屏幕，响应时间低至0.2ms。官方表示，120Hz OLED屏幕表现更胜165Hz LCD屏幕，动态画面更清晰，视觉观感更优秀。本次无畏Pro系列共有两款产品亮相，分别为华硕无畏Pro 16与无畏Pro 15。

华硕灵耀系列也是广受市场好评的轻薄本系列，此次华硕为消费者带来了全新的灵耀Pro 14和灵耀Pro 16。灵耀Pro 16搭载第12代英特尔酷睿i7标压处理器，支持最高32GB+1TB存储组合;显卡层面，最高可选配RTX 3070Ti显卡，支持独显直连。灵耀Pro 14也有搭载RTX 3050Ti的版本，堪称“性能小钢炮”，值得期待。

灵耀系列拥有4种色彩模式，屏幕采用16英寸3.2K OLED华硕好屏，拥有120Hz刷新率、0.2ms响应延时、覆盖100% P3色域且支持色域切换，通过潘通色彩逐认证，峰值亮度为600尼特，获得HDR True Black 600认证，满足对色彩灵敏度有高要求的设计师、创作者选择;DialPad虚拟旋钮设计可适配第三方软件操作，内置的ProArt Creator Hub 创作者中心专为创作者打造，是设计师、画手、工程师的不二选择。

华硕正式推出折叠屏新品灵耀X Fold，这也是全球首款17.3英寸折叠屏笔记本电脑。电脑全部展开是一块17.3英寸的4:3屏幕，折叠起来屏幕尺寸为12.5英寸(3:2)。机身背面为镁合金材质，同时运用了皮革材质提升质感与触感;华硕创新设计了180°精密铰链，通过超过30000次开合严格测试，支持无极悬停，支架符合人体工学设计，更方便用户使用;

灵耀X Fold屏幕分辨率为2560×1920，OLED屏幕通过HDR 500认证，屏幕覆盖100% P3影院级广色域，响应延时低至0.2ms，获得潘通色彩认证、莱茵低蓝光认证。灵耀X Fold拥有笔记本模式、平板模式、阅读模式、延伸模式以及桌面模式，完美适应不同用户不同场景的使用。

核心配置方面，灵耀X Fold搭载12代英特尔酷睿i7处理器，获得英特尔Evo平台认证。采用16GB LPDDR5内存和1TB PCIe 4.0 SSD的存储组合。机身拥有双雷电4接口，电池容量为75Wh，整机轻约1.5kg;灵耀X Fold出厂即搭配磁吸蓝牙键盘，带来原汁原味的输入体验。这款产品同样也经过了严苛军标测试，品质值得信赖。

价格方面，华硕无畏Pro 15首发价8299元;无畏Pro 16首发价6499元起;灵耀Pro 14首发价7299元起，灵耀Pro 16首发价9999元起;灵耀X Fold首发价19999元。