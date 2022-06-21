锐龙9 6900HX+满血RTX 3060 ROG魔霸6游戏本到手仅需9499元

作者：景博健

【天极网笔记本频道】虽然618已经过去，但厂商的优惠并没有因此停止，ROG旗下非常热门的魔霸6游戏本再次开启优惠模式，特惠1500元，6月21日抢购到手价仅需9499元。魔霸6有着2.5K高刷电竞屏、锐龙9 6900HX超频版处理器、满血版RTX 3060显卡等豪华配置，还有独特的信仰外观、RGB神光同步、支持双显三模切换技术，可以为广大游戏玩家带来出色的游戏体验，感兴趣的小伙伴不要错过哦。

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作为玩家的电竞利器，ROG魔霸6有着非常强悍的硬件配置，它搭载了锐龙9 6900HX处理器，6nm制程，Zen 3+架构，8核心16线程，加速频率最高可达4.9GHz，而且处理器还支持超频，有着更高的性能上限。同时它还有着140W“满血”RTX 3060显卡，主流的高负载3A大作轻松运行。显卡还支持实时光线追踪和DLSS 2.0，可以为玩家带来更加出色的游戏画面和更高的帧率。为了保证性能的充分释放，魔霸6配备了双风扇+四出风口+六热管的豪华散热配置，通过3D风道设计、CoolZone、暴力熊液金导热等设计，提升散热效率。

同时，ROG魔霸6还支持双显三模切换技术，满足用户不同的使用需求，独显模式可以带来更高的帧率，集显模式则能够延长续航时间，混合模式会根据负载进行切换，更适合日常使用。

除了强悍的配置外，ROG魔霸6也有着非常独特和潮流的外观，它采用金属机身，A面采用了不对称点阵设计，搭配上白色光LOGO和U型底盘灯，彰显电竞美学基因，而且信仰满满。

ROG魔霸6同样有着一块顶级的屏幕，2.5K超高分辨率，165Hz高刷新率和低至3ms的响应时间，搭配Adaptive Sync技术，画面更加流畅的同时，并且杜绝拖影与撕裂问题。还有着100% DCI-P3专业色域，能够还原更加真实的色彩。

接口方面，ROG魔霸6拥有2个USB-C 3.2 Gen 2、2个USB 3.2 Gen1、HDMI 2.0b、2.5G网口以及音频复合接口，可以满足日常外接和扩展需求。

6月21日ROG魔霸6到手价仅需9499元，喜欢的小伙伴千万不要错过哦。

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