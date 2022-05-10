英特尔Alder Lake-HX产品阵容曝光：最高16核24线程，功耗达到157W

作者：景博健

【天极网笔记本频道】根据之前的消息，英特尔将会在5月10日的活动上推出代号为Alder Lake-HX的处理器，也就是H55系列处理器，它们是面向发烧级笔记本或者移动工作站的产品，也将是英特尔最强的移动端处理器。日前，外媒曝出了一张该系列处理器的阵容幻灯片，包含从酷睿i5到酷睿i9龚7款产品，其中最强的产品将会配备16核24线程有着30MB的三级缓存。

英特尔将把完整的桌面级Alder Lake芯片放在BGA封装上，但是高度不一样，从4.4mm减少到了2mm。而且还会支持更多的PCIe通道，Alder Lake-HX也是第一个支持PCIe Gen5的笔记本平台，共有48个PCIe 通道(Gen5x16+ Gen4x20 + Gen3x12)。

7款产品的基础功耗均为55W，而最高功耗则来到了157W，对比Alder Lake-H系列的115W增加了42W。具体规格方面，酷睿i5包括i5-12450HX和i5-12600HX，前者有4个性能核心和4个能效核，8核心12线程，最高睿频为4.4GHz，12MB三级缓存，16EU核显;后者则是4个性能核和8个能效核，12核16线程，最高睿频为4.6GHz，三级缓存为18MB。

酷睿i7有i7-12650HX、i7-12800HX和i7-12850HX三款，其中酷睿i7-12650HX为6个性能核和8个能效核，最高睿频为4.7GHz，24MB三级缓存。酷睿i7-12800HX和酷睿i7-12850HX在核心参数上基本一致，都是8个性能核加上8个能效核，16核24线程，最高睿频4.8GHz，三级缓存为25MB，不过后者还会支持vPro以及ECC。

酷睿i9也是两款，i9-12900HX和i9-12950HX，核心参数也保持一致，8个性能核和8个能效核，16核24线程，最高睿频可达5.0GHz，30MB三级缓存，后者则会支持vPro以及ECC。

酷睿i7和酷睿i9的处理器对比非HX版本均多了2颗性能核心，并且有着更高的功耗，还可以超频，性能上应该会有比较明显的提升。Alder Lake-HX系列处理器也会支持XMP 3.0、Intel Dynamic Memory Boost(动态内存加速)、Intel Speed Optimizer和Extreme Tuning Utility。