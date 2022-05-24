惠普星14 Pro首发评测：全面升级，性能小“怪兽”登场

作者：景博健

【天极网笔记本频道】如今，笔记本已经成为了大家工作、生活中不可或缺的一部分。针对不同用户需求，笔记本市场开始细分，其中轻薄本凭借着出色的移动性成为诸多用户的选择。而随着处理器、显卡等硬件的不断迭代升级，轻薄本也拥有了更加强大的性能，我们此次评测的主角惠普星14 Pro高性能轻薄本便是这样一款产品。它最高搭载第十二代英特尔酷睿i7处理器，以及最高可选RTX 2050光追独立显卡，堪称性能小“怪兽”;同时它还可选一块2.8K OLED+高色域+90Hz的高刷屏，旨在为用户带来更好的视觉体验。这台性能小“怪兽”的表现究竟如何呢？今天我就带大家一起来看一下。

CPU+GPU全面升级，工作娱乐两不误

刚才我们也提到了这款产品堪称是性能小“怪兽”，所以它在硬件配置上可以说非常的给力，我们收到的这台星14 Pro高性能轻薄本搭载了第十二代英特尔酷睿i5处理器。

12代英特尔酷睿，异构，放手造世界。其最大的特点就是采用了异构设计，也就是混合架构设计，我这台产品所搭载的第十二代英特尔酷睿i5处理器拥有2个性能核心和8个能效核心，共10核心12线程，最大睿频为4.4GHz，12MB的三级缓存，通过性能核心以及效能核心能够让处理器在各个场合下都能发挥最高效的作用。

这里我使用CPU-Z、Cinbench R20、Cinbench R23以及等专业软件来对其性能进行下测试，结果如下：

从测试成绩上来看，这款处理器无论是单核性能还是多核性能，相比前代，都有了很大的性能提升，表现非常不错。

显卡这块，这台星14 Pro高性能轻薄本搭载的是RTX 2050光追独显，这款显卡使用的是RTX 30系列同款安培架构，GA107小核心，2048个流处理器，4GB GDDR6显存，64bit显存位宽，支持DLSS和光线追踪。我们来看一下它的3D Mark测试成绩：

可以看到，RTX 2050光追独显在性能上是非常不错的，有着更加出色的图形性能，对于视频剪辑或是游戏体验都有着非常大的提升。

它还配备了一块上PCIe4.0的SSD，实测顺序读取速度可达6675.55MB/s，写入速度可达3875.87MB/s，相较于PCIe3.0的SSD有着明显的提升，程序和游戏的加载速度会更快。

星14 Pro高性能轻薄本内置了惠普控制中心，提供多模式切换，在里面可以调节设备的模式，不同模式下对温度和散热的控制会有所不同，运行高负载软件或是玩游戏时可以选择性能模式，释放最强的性能，日常办公则可以使用平衡模式，既有不错的性能，风扇噪音会更小一点，而在没有电源移动办公的时候可以使用省电模式，不仅更加安静，还能延长续航时间。

除此之外，这里面还有网络加速器，可以为应用程序分配网络带宽，自动模式下系统会根据自动为正在运行的应用程序优先分配网络带;

而自定义模式，则可以手动去设置每个软件的网络带宽分配优先级，比如我们要是准备开视频会议的话，则可以将会议软件的带宽设置为最高，以保障开会时网络的通畅。而且它支持WiFi 6E，能够有着更快的无线网速和更加稳定的连接。

性能实测体验

下面我们在性能模式下通过几款游戏的测试来看看它的真实性能表现到底如何，我选择了《英雄联盟》、《守望先锋》两款网游，以及《古墓丽影：暗影》和《无主之地3》两款3A游戏进行测试。

首先是《英雄联盟》，我选择了2K分辨率，最高画质，一局游戏下来平均帧率可以达到104，完全不会出现卡顿的问题。

《守望先锋》同样选择了2K分辨率，高画质，一局游戏平均帧率为90，同样非常流畅。

接着就上点难度了，《古墓丽影：暗影》和《无主之地3》两款3A游戏对性能的要求要更高，《无主之地3》在1200P分辨率，中画质下，平均帧率可以达到61;

《古墓丽影：暗影》同样是1200P分辨率，高画质(DLSS平衡)，平均帧率为64。作为一台轻薄本，这样的表现已经非常的出色了，不仅仅能够应对主流的网游，3A游戏同样可以上手体验。

在高负载的游戏下，星14 Pro高性能轻薄本的噪音大约为47分贝左右，C面键盘部分也没有非常热。这得益于星14 Pro高性能轻薄本搭载的全新冰霜散热系统，升级版超薄LCP风扇尺寸整体增加36%，气流增强84%。双三相马达风扇、双宽幅热管设计可更快带走热量，让设备高能运行时保持冷静清爽。

在性能模式下，使用AIDA64+FurMark对产品进行30分钟+烤机测试，CPU刚开始可以冲到35W，之后慢慢回落，最终稳定在15W，显卡则为35W，CPU为75℃左右，显卡则在79℃左右，性能释放和散热做的都不错。

当然除了玩游戏外，轻薄本在日常最多的还是作为生产力工具使用，出色的性能同样能够带来更好的办公体验，这里我们使用PCMark10对这款进行了生产力基准测试以及办公软件性能进行了测试，前者主要针对网页浏览、视频会议、应用启动、文档及表格编写以及照片编辑和视频编辑渲染等项目，这些项目非常符合我们的日常办公诉求，结果如下：

各个项目的得分在轻薄本产品中是非常出色的了，网页浏览、视频会议和文档编辑等日常工作都可以流畅的进行。

为了给用户带来更好的视频会议体验，星14 Pro高性能轻薄本配备了一颗500万像素摄像头，在视频会议时能够有更加清楚的画面，同时摄像头支持TNR降噪技术，在暗光下能带来更加清晰的效果。

而且电脑内还内置了HP Enhanced Lighting，开启后可以为我们进行补光，让画面更加清晰明亮，而且还支持亮度以及光线冷暖的调节。

接下来的PCMark 10应用程序测试则主要针对Office程序的使用，这可以说是我们日常办公最常使用的软件，结果如下：

四个项目的得分都蛮高的，Excel和PPT以及Edge浏览器都取得了1W+的分数，编辑Word文档、Excel表格或是做PPT都难不倒这款产品。

除了可以流畅处理文档编辑等任务外，星14 Pro高性能轻薄本也可以非常流畅的运行Photoshop和Lightroom，对于有图片处理需求的小伙伴来说不必担心卡顿的问题，可以轻松调个色、扣个图之类的。

2.8K 90Hz OLED全感护眼屏*，影音追剧停不下来

*另有2.2K 100%sRGB配置可选

屏幕可以说是大家每天都必须要面对的，而一块好屏幕对于使用体验的提升是非常大的。星14 Pro高性能轻薄本在屏幕上的升级也是诚意满满，它是首款在星系列产品中搭载OLED屏幕的产品，有着高分辨率、高色域、高刷新率等诸多亮点，屏幕素质在轻薄本中绝对是数一数二的。

星14 Pro高性能轻薄本配备了一块2.8K OLED屏幕，显示效果非常清晰细腻，在观感上更加舒适。

而且还有着更广的色域，利用红蜘蛛校色仪实测，其色域达到了100% DCI-P3，甚至专业级别的Adobe RGB色域也达到了97%的覆盖，在轻薄本中非常少见。相较于传统的sRGB色域范围更广，色彩更丰富和鲜艳。

色彩精准度方面，平均 ΔE仅为0.88，同样有着非常高的水准，能够更好的还原色彩，高色域+高色准能够更好地满足需要修图或是剪辑视频小伙伴们的需求。

在我们日常使用时，2.8K的高分辨率搭配上高色域的屏幕，无论是看图片还是看电影都能够带来更加出色的视觉观感，而且它还获得VESA True Black HDR 400专业HDR认证，支持10bit的色深，在开启HDR后，能让暗部和亮部的细节得到更好的还原，与普通色域和不支持HDR效果的屏幕相比，在看电影时完全就是两个不同的世界。还有着丹麦皇家级别B&O调校的双扬声器，为用户带来视觉和听觉的双重享受。

它还支持90Hz的高刷新率，除了日常使用更加流畅丝滑外，对于玩一些FPS游戏的小伙伴来说，体验也会更加出色。

值得一提的是，星14 Pro高性能轻薄本的这块屏幕通过了通过德国莱茵TuV和EyeSafe双重护眼认证，能够有效减少蓝光导致的视觉疲劳等问题，对用户眼睛更加友好，适合长时间使用。

惠小微全面升级，智慧生活新体验

这次惠普星14 Pro高性能轻薄本还内置了全面升级的惠小微智能语音助手，里面有着非常丰富的功能，也让电脑变得更加智能。

这次在合上电脑时，呼唤“小微小微”依旧可以让它为你播报新闻或者天气，外置的交互呼吸灯非常有科技感，让交互变得更加直观。(合盖唤醒功能和呼吸灯仅部分配置可选)

我们可以像唤醒智能音箱那样使用”小微小微“来唤醒它，帮助我们执行命令，帮助我们查询明天的天气等信息，或者你电脑出了问题，想要找维修点，可以让它帮我们快速查询最近的维修点。

在日常办公时，也可以让它帮助我们干很多事，比如在我们打字时觉得屏幕亮度有点低，便可以通过命令让它调节亮度。

或者是在浏览网页时，想要打开一个Word文档复制过去，也可以通过语音让他帮助我们打开软件。

无聊时，还可以让它陪你玩游戏，比如玩玩成语接龙、地理问答，不仅有意思还能学习知识。

当然，除了作为语音助手外，惠小微里面还有很多功能，像字幕翻译功能，它可以将系统内的声音转化为文字，并且支持英文，像我们看一些没字幕的英文电影或者剧的时候便可以用它来生成字幕，并且支持只看原文或者只看翻译，以及改变字幕的大小。

语音输入则可以直接将我们的话转化为文字，直接用嘴来打字，解放双手了，支持中文或者英文输入，而且可以把我们说的中文/英文互相翻译，对于我这种英语差的人就相当于多了个翻译。

另外还有像会议笔记功能则是可以在开会时化身我们的小秘书，把会议上说的内容以文字的形式转录下来，后续无论是整理会议笔记，还是防止遗漏都很不错。

像下面的截图识图对我来说也非常有用，可以用它将图片上的文字直接转化为文字，复制和编辑，省了不少的事儿。

有了惠小微智能语音助手的加持，惠普星14 Pro高性能轻薄本也为我们带来了更加智慧化的体验，人机交互更加灵活智能。

轻薄高颜值设计，移动办公更轻松

当然除了强悍的硬件性能以及出色的屏幕素质外，星14 Pro高性能轻薄本还有着轻薄高颜值的外观设计，它采用极简的设计语言，A/C/D三面均为金属材质，质感非常出色。

它提供陨石灰、月光银、流光金、初恋粉四款配色供大家选择，我这次拿到的是比较适合女生的初恋粉，颜值非常高。

机身的厚度仅为16.5mm，重量是1.4kg，非常的轻薄，对于上下班带着电脑，或是经常外出办公的小伙伴来说携带起来更加的轻松。

虽然机身非常轻薄，但星14 Pro高性能轻薄本还是为大家准备了丰富的接口，包括2个全功能USB Type-C 3.2 Gen2接口、2个USB 3.2 Gen1接口、1个HDMI接口以及SD卡槽和3.5mm耳麦合一接口，日常外接显示器、鼠标键盘等外设，或是连接移动硬盘传输数据都是OK的。

它也支持单手开合，边喝咖啡，边开电脑无压力。

星14 Pro高性能轻薄本的键盘部分有着18.4mm的大键距，打字时更不容易误触，其键程达到了1.3mm，回弹有力，更加适合长时间的输入。

而且键盘还有着两档的背光，在夜晚暗光条件下依然可以实现准确的输入。其触控板面积非常的大，而且触感非常舒适，反应灵敏，在没有鼠标的情况下，也能使用它对电脑进行操控。

C面还设置了指纹识别器，相比于输入密码，指纹识别不仅更加便捷，而且更加方便快捷。

写在最后

惠普星14 Pro高性能轻薄本的表现是名副其实性能小“怪兽“，最高搭载第十二代英特尔酷睿i7处理器+最高可选RTX 2050光追独立显卡带来了非常不错的性能，可以应对日常办公、图片处理，在闲暇时间还能畅玩主流网游甚至大型的3A游戏，满足工作和生活两方面的需求;它超高的屏幕素质在轻薄本中也是非常难得的，无论是日常工作、追剧看电影还是玩游戏都有着更加出色的观感;此外，还有惠小微智能语音系统的加持，让智慧化工作生活更加便捷。如果你想选择一款非常全能的笔记本，那么惠普星14 Pro高性能轻薄本绝对是个不错的选择。目前已经在京东商城开售，首发价4699元，评论晒单还赠送AI智能台灯，数量有限，先到先得~

*不同产品配置所在销售渠道和开启售卖时间略有差异，以实际销售渠道信息为准

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