DLSS技术带来史诗级游戏性能突破，ROG枪神6 Plus激战各路3A大作！

【天极网笔记本频道】作为高性能游戏本旗舰，ROG枪神6 Plus搭载第12代英特尔酷睿i9处理器和NVIDIA® GeForce RTX™ 3070Ti笔记本电脑GPU，凭借强强联合所带来的卓越性能释放，自上市以来便获得了游戏玩家们的疯狂喜爱，助力致胜游戏之巅。

RTX先锋，实力进阶。NVIDIA® GeForce RTX™ 30系列笔记本电脑GPU拥有强劲性能，备受玩家和创作者青睐。该系列采用NVIDIA第二代RTX架构― Ampere，可为您带来尤为逼真的光线追踪效果和NVIDIA DLSS等先进的AI功能。NVIDIA Max-Q 技术通过 AI赋能的系统优化技术集合，令笔记本电脑更轻薄更强大。

NVIDIA DLSS(深度学习超级采样)是一项突破性的AI渲染技术，它利用GeForce RTX™ GPU 上的专用 AI 处理单元 - Tensor Core 将视觉保真度提升至全新高度，可在不影响图像质量的同时提升性能。自DLSS推出以来，便应用于各大游戏引擎中。现在有 200 款游戏和应用支持 NVIDIA DLSS，最多可带来高达3倍的性能提升，使其成为普及速度最快、使用范围最广的游戏技术之一。例如在NVIDIA DLSS技术的支持下，GeForce RTX™ 30系列笔记本电脑GPU运行《剑网3》获得了显著的性能提升，更高帧率，更佳画质，源自AI新动力。

另外，光线追踪和 AI 技术也正在革新我们的游戏和创作方式，而 NVIDIA RTX 正是变革的重点。超过250款游戏和应用现已支持RTX技术。GeForce RTX GPU可提供更强性能、更流畅的游戏体验和更高保真度的光线追踪效果。

ROG枪神6 Plus所搭载的NVIDIA® GeForce RTX™ 3070Ti笔记本电脑GPU支持Dynamic Boost动态增强技术，配合ROG Boost能够实现150W满功耗性能释放;支持“双显三模”显卡切换，独显输出模式释放最强性能，满足玩家对极致画质和帧率的需求，而混合输出则智能平衡性能与功耗，保证日常使用安静高能，集显模式适合外出携带等场景，突出高效省电长续航，减少电量焦虑。

CPU方面，ROG枪神6 Plus搭载第12代英特尔酷睿i9-12900H处理器，14核心20线程的全新混合架构设计，睿频可达5.0GHz，并经过ROG专属性能优化。配合上新一代暴力熊液金导热，以及双绝尘风扇+六热管+四出风口的强劲散热堆料，令核心实力全面释放，助力玩家在游戏世界中所向披靡，一往无前。

除了巅峰性能和强劲散热以外，ROG枪神6 Plus本身还采用了一块17.3英寸超大赛事级电竞屏幕，2.5K高分辨率提供更细腻真实的游戏画质，240Hz高刷新率、3ms疾速响应、以及Adaptive Sync则让画面顺滑不卡顿，响应迅速。此外，100%DCI-P3广色域和杜比视界显示，带来沉浸式震撼视觉享受。机身内置Smart Amp四扬声器，支持杜比全景声5.1.2虚拟环绕声道和Hi-Res高解析音质，共同营造出极致视听氛围感。

该机还支持WiFi 6E高速无线网络和2.5Gbps电竞端口，机身周围配备了双USB 3.2 Type-C，其中一个采用雷电4传输协议、双USB 3.2 Type-A、HDMI2.1、音频复合接口等全接口设计，内置90Wh大容量电池，支持100W PD快充，让用户摆脱外接扩展和充电的烦恼。

NVIDIA® GeForce RTX™ 3070Ti笔记本电脑GPU，令玩家们能无时不刻地沉浸在各类3A游戏大作当中，带来酣畅淋漓的竞技体验。在其加持下，ROG枪神6 Plus拥有出色战斗力表现，无疑是当今市面上高性能电竞装备的首选代表作。该机目前正在京东自营旗舰店火爆热销中，到手价15999元，感兴趣的玩家赶紧去看看吧。

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