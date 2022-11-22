英伟达RTX 40系移动显卡曝光，或于明年初正式发布

【天极网笔记本频道】英伟达在遭遇RTX 30系显卡的库存危机之后，终于带来令人期待的RTX 40系显卡，RTX 4090的性能提上加上与前代相差不大的起售价，使得这块显卡上市后就遭到疯抢。RTX 4080相比前代翻倍的价格让玩家开始将目光放在尚未发售的RTX 40系移动端显卡上，有关移动显卡的消息现在也开始浮出水面。

目前英伟达已经确认将会在明年1月的CES上举办演讲，并且极有可能在这次演讲公布RTX 4070和RTX 4070 Ti。而最新消息显示，不止RTX 4070的两款显卡，英伟达还会一起发布RTX 40系移动端显卡。

据爆料，英伟达将会发布6款RTX 40系移动显卡，以及一款RTX 30系移动端显卡，分别为RTX 4080 Ti/4090移动版(16GB)、RTX 4080移动版(12GB)、RTX 4070移动版(8GB)、RTX 4060移动版(8GB)、RTX 4050移动版(6GB)和配备6GB显存的 RTX 3050。

不过RTX 4080 Ti的命名还存疑，这款显卡并没有出现在任何官方数据中，甚至在英伟达提供给第三方厂商的产品线路图中也未曾出现。因此有人猜测，所谓的RTX 4080 Ti其实就是之前传言中的RTX 4090移动版，也可能是英伟达临时准备了这款产品，毕竟就连12GB版本的RTX 4080都能撤回发布。

在还没发布之前，一切都还存在变数，RTX 4080 Ti移动版也可能延续当初的RTX 4080一样，使用RTX 4080 12GB和RTX 4080 16GB的命名方式。除此之外，有关移动版显卡的性能也遭到曝光，平均性能将会较前代提升30%，英伟达还特别指出，RTX 4070移动版将比RTX 3080 Ti的性能提升15%。

移动端的性能提升并没有桌面端如此激进，据英伟达介绍，桌面版RTX 4090在完整的光线追踪游戏中，与上一代采用DLSS 2的RTX 3090 Ti相比，采用DLSS 3的RTX 4090的性能提升可达4倍。在现代游戏中，RTX 4090的性能提升高达2倍，同时保持了相同的450W功耗。

RTX 40系带来了全新的特性，虽然移动端的性能提升有限，但是这些新特性的加持下移动端RTX 40依然有着不小的提升。RTX 40系列基于全新的Ada Lovelace GPU架构，台积电4nm工艺，在性能、效率上都实现大的代际飞跃，无论光线追踪，还是AI神经网络。这次的流式多处理器，其吞吐量超过上一代产品的2倍。

同时，第三代RT Cores光追核心是上一代产品性能的2.8倍，光线与三角形求交性能是上代的2倍。同时加入两个全新的重要硬件单元：Opacity Micromap引擎和Micro-Mesh引擎。以《赛博朋克2077》为例，RTX 40系列光追计算能力，最多比RTX20提升了16倍。

考虑到笔记本的功耗和散热问题，同级别显卡的桌面和移动端通常存在性能差异，如果将满血的RTX 4090塞进笔记本，那么450W的功耗将成为笔记本的负担，加上RTX 4090硕大的体积，确实不是一般笔记本可以承受的。

在经历过RTX 4090和RTX4080如此“壮硕的身材”之后，也让人好奇移动端的RTX 40系显卡会不会造成笔记本的体积变化或是散热方面的负面影响，不过这一切都要等到英伟达正式推出RTX 40系移动端显卡之后才会揭晓答案。