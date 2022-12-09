AMD RX 7900 XT跑分曝光，性能表现令人失望

【天极网笔记本频道】前不久，AMD正式发布基于RDNA 3架构的旗舰级显卡，带来两款型号RX 7900 XTX以及RX 7900 XT，国行官方定价分别为7999元和7399元。在发布会中，AMD对这两款显卡大书特书，并且在性能方面颇有自信。随着12月13日的即将上市，GeekBench 5中出现了AMD RX 7900 XT的OpenCL跑分数据，但就分数而言，这次的数据想必要让很多人失望了。

在实际跑分中，AMD RX 7900 XT的OpenCL分数落后RX 7900 XTX 16%，面对英伟达最新的RTX 40系显卡时，落后RTX 4080大约23%，勉强接近RTX 3080 Ti。这样的成绩对于用户而言，属于是无法接受的。

硬件方面，AMD RX 7900系列都采用RDNA 3架构，并且依然使用台积电5nm芯片，拥有1个主图形计算模块和6个内存缓存模块。不止如此，AMD在RDNA 3的架构上进行了许多底层方面的改动，其中就包括塞进了更多的计算单元以及更多着色器。

从官方信息来看，这一代的AMD将功耗发挥到极致，每一瓦的性能相较前代都有着50%的提升，这样的策略与英伟达用功耗换性能不同，英伟达巨大的功耗让不少玩家都为之汗颜，而AMD功耗上的提升更加符合玩家的预期。

在电源接口上，AMD并没有学英伟达，而是继续采用8 PIN接口。RX 7900 XTX的TDP是355W，RX 7900 XT的TDP为300W，相比前代RX 6950 XT的335W，7900XTX略有上升，但7900 XT却实现了功耗的下降。

AMD有两个版本的Navi 31 GPU，更高规格的就是RX 7900 XTX，其中搭载了完整的GCD和6个MCD，而RX 7900 XT虽然也完整搭载了计算单元，但是只启用了96个中的84个以及5个MCD。由此看来，AMD是通过物理手段彻底将6颗核心进行屏蔽，这就意味着玩家无法通过开核来提升显卡性能，毕竟显卡也没有多余的4GB DDR6显存来使用。

可以看出RX 7900 XT的流处理器数量要比RX 7900 XTX少了12.5%，但是两者的性能差距却要高于此，所以有人认为这次的跑分数据存在异常。并且这还只是OpenCL的跑分数据，还没有能够反应游戏性能的Vulkan跑分数据，所以参加价值并不高。

在发布会中，AMD官方宣称RX 7900 XT在算力方面相较RTX 4080有着16%的计算能力优势，在价格上也要比后者便宜200美元。这也让RX 7900 XT无论在性能还是价格方面都有着不小的优势，尤其是AMD一贯的传统就是A卡战未来。

AMD通常会在后续的优化中提供更加优秀的驱动程序，往往会让显卡性能获得不同程度的提升，这也是为什么不少玩家认为AMD的显卡会随着使用时间的提升性能也会提升的原因。所以在正式发售之前，RX 7900 XT泄露的跑分数据还无法准确反应其真实性能。