强势登场性能显著 R9+RTX 3070Ti ROG魔霸6 Plus 到手价11999

作者：夏初

【天极网笔记本频道】ROG魔霸6 Plus迎来心动大促，RTX 30系显卡加持带来顶级的移动端图形性能，诚意十足的硬件配置让这款电竞新锐势必将再成爆款。6月15日晚8点，ROG魔霸6 Plus 2022券后到手价11999元，值得你入手。

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ROG魔霸6 Plus搭载RTX 3070 Ti，不仅纸面配置高，实际使用感受也是顶级水准。采用NVIDIA第二代RTX Ampere架构，光线追踪效果进一步提升，NVIDIA DLSS助力画面流畅，畅享2K乃至4K游戏画面。由AI赋能的全新Max-Q技术让高性能笔记本电脑的表现远超以往。

此外，ROG魔霸6 Plus还支持“双显三模”显卡切换。在需要高帧率、高性能3A游戏下，玩家可选择独显模式并开启增强模式。在外出时用户可选择集显模式，完全关闭独立显卡延长续航。此外，90Wh大容量电池和快充设计也能为用户提供长时间使用保障。

CPU方面，魔霸6 Plus搭载AMD锐龙9 6900HX，采用最新一代的Zen3+架构，6nm制程工艺，8核心16线程，频率4.9GHz。与前代锐龙9 5900HX CPU相比，锐龙9 6900HX的CPU单线程性能提升约12%，多线程性能提升约33%，十分可观。

ROG魔霸6 Plus采用QHD屏幕面板，3ms配合高达240Hz(ROG魔霸6为165Hz)的屏幕刷新率，低延迟与疾速刷新将显著提升视觉舒适度;100% DCI-P3色域、DC调光、Adaptive Sync等技术让这块屏幕无论是色彩、细节还是防撕裂方面都很出色，杜比视界认证也意味着用户能够享受到更加出色的音画效果。散热方面，魔霸6 Plus采用了升级版冰川散热架构2.0，暴力熊液态金属相比普通硅脂可降低10%以上温度，12V的双Arc Flow风扇拥有84片风扇叶，配合冰翼鳍片和绝尘风道，能够保证核心温度快速导出，实现系统高效运转。

总结一下，从目前的市场情况来看，RTX 3070Ti还是处于一个要么缺货、要么涨价的一个状态，而魔霸6 Plus现在15号到手价仅11999，绝对是值得入手的选择，早买早享受!6月15日晚8点ROG魔霸6 Plus 2022券后到手价11999元，千万不要错过!

此外，ROG魔霸6 Plus还有RTX 3060版本特惠，同样也是6月15日晚8点开启。想要畅玩各类3A游戏大作的朋友们快来下单吧!

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