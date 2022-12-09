后矿难时代，显卡价格仍居高不下

【天极网笔记本频道】英伟达发布RTX 40系后，RTX 30系并没有如用户预期般开启大幅降价，反而价格依旧坚挺。除去RTX 40系过高的定价之外，其实在这次波及范围极广的“矿难”中，RTX 30系价格也并没有降价太多，为什么相比前一次矿难，这一次显卡价格如此稳定，是不是背后有人在操控？

自从虚拟币这个概念出现之后，由于其先进的概念加上极高的财富价值，让无数人开始涌入这个市场。而显卡在算力方面的优势，使得无数“挖矿人”大量收购显卡作为挖矿工具，因此显卡市场连同虚拟币一起被炒热，出现第一次矿潮。

好巧不巧的是，随着矿潮兴起，游戏行业也在2016年-2017年迎来一次小高潮。动视暴雪推出的《守望先锋》和吃鸡类游戏《绝地求生》爆火掀起全球无数用户的换机潮，大量带动玩家更新电脑硬件，显卡自然就是重中之重。

当玩家需求与矿潮撞车，自然而然就造成显卡价格疯涨，显卡市场空前繁荣。可这样的情景并没有持续太久，2018年就已经迎来第一次“矿难”，无数曾经被炒至高价的显卡都跌到白菜价。本以为虚拟币市场会因为这一次“矿难”而倒下时，2020年矿潮再次暗中滋生，并且在2021年达到顶峰。

不过这次矿潮同样没有持续太久，随着官方介入，国内宣布挖矿违法加上以太坊宣布升级计划，将从POW转POS，简单来说就是过去纯靠算力挖矿的时代终结，矿场主的显卡瞬间没了用武之地，所以不少人对于显卡降价依然持乐观态度。但现实是以太坊成功升级当天，RTX 30系显卡并没有迎来想象中的跌幅，即使这次矿难比起上一次更加严重，显卡价格却仍然坚挺。

为什么同样是矿难，这一次的显卡价格就没有跌到白菜价？首先要明白的是，当年的换机潮已经让不少玩家更新过一轮设备。虽然当时正值第一次矿潮，可彼时首发价1999的GTX 1060以及4599的GTX 1080对于不少玩家而言，还在承受范围之内，而且矿卡的涨价幅度也远不如2021年那般近乎翻倍的疯狂。

同时因为《守望先锋》和《绝地求生》这两款现象级游戏的出现，全国各大网吧也开始更新设备。在游戏浪潮的冲击下，不少玩家咬咬牙也都升级到最新显卡。当2018年“矿难”发生时，全国不少玩家和网吧都已经完成硬件升级，对于英伟达而言，自家显卡最大受众群体的需求已经被满足大半，那么自然而然就会导致供需失衡，加之矿卡流入市场，显卡白菜价也就顺理成章。

回到2022年的这次“矿难”，RTX 30系显卡刚刚发布时不少玩家认为这一代显卡性价比非常高，疯狂购入导致RTX 30系一直处于缺货状态。加上发布不久后，矿潮开始席卷显卡市场，不少玩家甚至都还没来得及购买RTX 30系显卡，首发价5499的RTX 3080和3899的RTX 3070价格就已经翻了一倍，尤其是RTX 3070甚至来到9000元以上。

这样的涨幅让无数玩家再难拿出当年咬咬牙换硬件的勇气，显卡基础价格的提升无可厚非，但如此极端的涨价着实劝退不少玩家。加之此时并没有现象级游戏大作来推动玩家更新硬件，所以大多数玩家选择观望，毕竟第一次“矿难”后白菜价的显卡还历历在目，大不了再等一等。

此外，当年更换过硬件的玩家依然坚持使用GTX 10系显卡，从Steam的显卡占有率中也能看出，位列前2的分别是GTX 1650以及GTX 1060。这就说明不少玩家其实对显卡性能要求并不高，而这两张显卡又属于1080P中端画质下的甜品级选择，玩家自然没有换机动力。

但随着这两年光线追踪技术的普及加上专业领域需求的扩张，不少用户对于显卡的需求也越来越大。所以当真正的矿难来临之际，除去等等党之外，已经嗷嗷待哺的部分游戏玩家和专业领域用户迫不及待购入跌回原价的RTX 30系，甚至不惜选择RTX 30系的矿卡，这部分用户在一定程度上成为RTX 30系显卡价格的支点。

由于“矿难”大量矿卡流入市场，不少玩家表示购买的全新显卡实则是矿卡翻新而来，这就导致玩家群体人人自危，生怕买到矿卡，自此RTX 30系失去游戏玩家的信任。如此一来，英伟达就面临严峻的库存危机，但即使是如此情况之下，RTX 30系也没有迎来大幅降价，甚至英伟达不断推出RTX 30系显卡的新型号，以打消玩家对于矿卡的顾虑。

同时虽然以太坊等虚拟币无法采用显卡来实现盈利，但经过几年的发展，不少其他币种依然有蝇头小利可赚。对于这些利润，奸商们自然不愿放过，秉着蚊子腿也是肉的想法，仍然使用显卡进行挖矿，也为显卡价格稳定做出“贡献”。

随着英伟达发布RTX 40系显卡，相较RTX 3080仅有5499的首发价，RTX 4080售价高达9499，整整涨价4000元，但游戏性能方面的提升却撑不起这个价格。虽然英伟达声称这款显卡在专业性能方面的提升不可小觑，但对于没有专业性能需求的普通玩家而言，这样的价格无疑是倒逼玩家购买RTX 30系显卡的做法，也让英伟达遭致用户诟病。

但不得不承认，RTX 4080的高昂定价确实在一定程度上刺激了RTX 30系显卡的销量，不少玩家转而购买RTX 30系显卡，也有部分玩家选择购入矿卡过渡。所以多种因素层层叠叠，才导致在今年矿难发生之后，RTX 30系没有迎来想象中的暴跌，反而将价格稳定在首发价上。

从英伟达的态度来看，RTX 40系显卡的定位就是RTX 30系的升级型号，两者处于并行系列，这就意味着英伟达不打算因为RTX 40系的发布而让RTX 30官方降价。对于不少等等党而言，RTX 30系在未来很长一段时间内，价格依旧坚挺，很难降到第一次矿难时的价格，只会随着货品本身的降价而自然降价。