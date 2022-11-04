双11大促，华为全家桶体验满分，错过只能再等一年

【天极网笔记本频道】随着共享办公、混合办公逐渐成为主流，多场景办公模式对于办公工具的耐用性、便捷性、互联能力提出了更高要求。因此，“智慧办公”应运而生。

如何实现手中各种智能设备，诸如PC、手机、平板、耳机、鼠标等软硬件多位一体融合成为了一个新的挑战。因为多设备互联互通可以让信息实时无缝流转，从而解决工作中系统碎片化、繁琐连接、交互割裂等糟糕体验，实现高效便捷的数字化办公流程。

而要问智慧办公领域谁最擅长，那还属“华为智慧办公全家桶”。华为智慧办公全家桶包含华为手机、MateBook系列笔记本、MateStation X一体机、PixLab V1打印机、MateView显示器、智慧屏等等，产品一应俱全，可谓是大家工作中的“好助手”，办公室里的最佳生产力。

对于长期出差的职场人来说，华为MateBook X Pro 2022 12代酷睿版/华为MateBook E+华为Mate50手机就是非常出色的生产力工具组合。华为MateBook X Pro 2022 12代酷睿版在轻薄机身内放置了性能强大的第12代英特尔®酷睿™处理器，屏幕显示方面在原有具领先性的3D LUT校色方案基础之上再实现新的突破，融入多屏同色显示技术，能够使华为笔记本电脑、手机和平板产品的跨设备之间，实现一致的色彩显示，为用户带来更好的视觉观感体验。，性能上新升级更智能Super Turbo技术，搭配支持8大创新手势的压力触控板，手指敲敲就能截屏。另外在超级终端加持下，拥有全新智慧办公体验，能有效解决差旅办公等场景中职场人的需求和痛点。现在，正值华为旗舰新品全年最大促销力度，下单立省1000元，9999元即可拿下最高品质的商务旗舰。

当我们在出差期间，华为MateBook X Pro 2022 12代酷睿版可与华为Mate50手机通过超级终端一拉即合开启多屏协同，无论是手机，还是电脑端的文件、照片、视频都可以在实时完成传输同步。出差路上办公，PC与手机组合成超级终端，不用在两个设备屏幕之间反复切换，只需聚焦一个屏幕，即可随心使用两个设备。PC-手机-耳机也可设备组成超级终端，耳机同时连接手机和PC，工作时，耳机流转PC音频，沉浸办公沟通;手机来电时，自动切换手机音频，自如接听电话，互不影响。

华为MateBook E也是差旅办公党的另一位好伙伴，它是一款二合一产品，笔记本与平板形态可随心切换。笔记本形态下，第11代英特尔酷睿处理器、英特尔锐炬Xᵉ显卡、全系标配鲨鱼鳍风扇的配置，修图、视频剪辑都能轻松应对;键盘拆分开来后，华为MateBook E就变身平板，出差携带更加方便，12.6英寸大屏、4单元扬声器高低分频+“声立方”声场重建算法，还支持第二代HUAWEI M-Pencil手写笔，这使平板模式下的华为MateBook E兼具办公和娱乐的双重属性。

通过多屏协同功能，华为MateBook E还能够与手机进行多屏协同，变身为一台“大手机”。差旅办公最怕手机上常用的多个APP没有PC端，华为MateBook E与华为手机多屏协同后，实现同时打开3个手机窗口，在电脑屏幕内操作手机界面，跨系统、跨平台的高效操作，PC与移动App之间的信息能无障碍流转，电脑和APP之间的文字、文档和图片等也可相互拖拽，带来前所未有的智慧办公体验。华为旗舰二合一笔记本移动办公优选，入手即省至高400元!

疫情影响下，居家办公成为不少人的常态，为提高工作效率和办公体验，不少人就会考虑组一套家用的办公全家桶。在我看来，华为MateBook X Pro 2022 12代酷睿版+华为MateView SE显示器+华为键鼠+华为PixLab V1就是一套高效智能全家桶，无线互联让你轻松体验全场景智慧办工环境。

华为MateView SE显示器具备“极简美学、原色显示、智慧体验、”三大 DNA，支持手机、PC、平板、打印机、耳机等设备无线连接。华为MateView SE配备23.8英寸IPS全面屏，屏占比高达92%，拥有更窄边框和90%P3电影级色域，即便在画面创作、文档编写、PPT制作等细节要求高的办公场景下，也能应用自如。

像从事视频剪辑、图像处理的工作者，可将华为MateBook X Pro 2022 12代酷睿版和MateView SE联动起来，PC做预览窗口，显示器做剪辑台，一边看效果一边修改制作，效率加倍!

当混合办公成为主流，办公讲究效率，打印机同样也需要高效。在HarmonyOS 3全新赋能下，华为PixLab V1成为一款充满“智慧”的打印机，彻底告别传统打印机繁琐的有线连接，一碰打印，老人孩子都能轻松操作。

使用电脑打印文档只需要在打印时选择打印机，即可发现并连接华为PixLab V1;使用华为手机或者平板时，在超级终端页面将打印机与手机或平板一拉，即可出现统一的打印入口，开启超级打印模式，图片、文档、excel表格等内容都可以快速打印。像遇到紧急会议需要临时打印会议文件，开启手机的NFC功能后，轻碰PixLab X1触控板左侧的Huawei Share感应区，手机就会弹出打印预览的界面，选择打印即可完成打印，非常方便高效，紧急情况也能够从容应对。

在工作中，开会也是必不可少的一环，而开会最令人崩溃的几个瞬间，设备花式掉链子绝对算一个。如今只需使用华为PC超级终端一拉即合，即可与华为智慧屏完成连接，轻松投屏，极大提高了开会效率。

除了上述产品之外，还有多款华为PC系列产品参与双11活动，不论是产品力还是优惠力度都十分吸引人，感兴趣的朋友们千万不要错过。

华为MateBook D 15，配备高清护眼全面屏，拥有德国莱茵TüV低蓝光认证，搭载12代英特尔酷睿i7-1260P处理器，性能强劲。超级终端还支持多屏协同，文件随时互传;拥有轻薄金属机身，带出门轻松无压力;标配口袋式充电器更能一充多用，支持华为手机、平板等多设备超级快充，可以说是4000元左右最佳大屏轻薄本，学生党绝对值得入手。

华为MateBook 14s 2022，配备2.5K高刷全面屏，△E<1，色彩显示真实准确;配备高性能标压处理器，多任务处理游刃有余，1T大硬盘，拥有更大空间;设备协作无间，互传文件更方便。高性能与轻薄合二为一，高效高颜值最佳搭档，双11期间入手立省300元，千万不能错过。

华为MateBook D 16 SE则拥有16：10的16寸大屏，能显示更多的内容，更支持护眼功能，沉浸不伤眼。同时，15.6英寸轻薄金属机身，兼顾便携性需求，12代酷睿标压处理器拥有出色性能表现。华为MateBook D 16 SE是4K价位段，大屏高性能轻薄本闭眼首选。

华为MateBook E Go/E Go性能版 ，其采用12.35英寸2.5K原色全面屏，机身仅有710g，二合一形态不仅便携，笔记本形态、平板形态、支架形态、分体形态四种不同形态也足以让你在任何情况下都拥有最合适的解决方案，此外，其还支持横屏大窗口，让手机互联办公多线程更高效，实现桌面端体验、多设备通信共享，让移动数据连接更自由更便捷，同时功耗更低、中转站，让简单信息流转跨应用更直观。华为二合一笔记本办公新品，入手至高直降300元!华为MateBook E Go性能版1T版本现已高能上线!存储升级，快乐加倍!

双11大促拉开序幕，华为商城及各大电商授权旗舰店10月24日起也将开启爆款机型狂欢：旗舰新品MateBook X Pro及X系列最高立省1000元，入门级护眼首选的MateBook D14到手价4299元起，SE版最低仅3499元， 2K触控全面屏的明星爆款MateBook 14更是准备了年度惊喜优惠。还有更多办公搭档如大屏轻薄的MateBook D 16和D 15，老人孩子都会用的打印机华为PixLab V1，好看又护眼的MateView SE显示器也有超值优惠。

华为笔记本还将在双11引领1TB大存储超值风暴，MateBook X Pro i7/16GB/1TB仅售9999元，MateBook 14s i5/16GB/1TB仅售6799元，有大存储办公、娱乐需求的用户不容错过。

除此之外，华为商城双11还为老用户准备多重好礼，PC专场至高优惠1400元，笔记本至高尊享12期免息，整点下单赠百元好礼，选购华为办公全家桶欢迎登录华为商城 https://m.vmall.com/portal/activity/index.html?isShowLayout=false&pn=pczq&cid=30111876

温馨提示，除了产品本身的优惠，还有分期免息、天猫88VIP优惠及京东Plus会员专享权益等多重优惠，到手价格可能是本年度最低，错过就得等明年，心动就赶快行动吧~