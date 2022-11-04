预算5K换啥本？ 华硕无双了解下

【天极网笔记本频道】又到了一年一度的双11购物节，各位第一波尾款付完还好吗？切记要理性消费哦。这几天也是有不少朋友来问我，有没有什么笔记本电脑推荐啊，趁着最近优惠可以入手一波，价格肯定不能太贵5K左右预算，性能不能差，除了日常编辑文档和浏览网页外，还要用PhotoShop做做图，屏幕素质最好也好一些，接口不能太少，还要轻薄一点，上下班通勤和出差要带着。我只能说这位朋友的要求蛮高的，简单说就是便宜还要好用，我相信不少小伙伴也和他有着差不多的需求，在经过一段时间的仔细寻找和对比后，我决定推荐给他这款华硕无双。

12代酷睿标压 英特尔Evo平台认证更靠谱

首先从他最为在意的性能说起，华硕无双搭载的是英特尔第十二代酷睿i5-12500H，拥有4颗性能核心和8颗能效核心，共12核16线程，最高睿频可达4.5GHz，性能释放可达45W，不仅可以胜任日常的网页浏览、文档和图表编辑，还能流畅的运行PhotoShop进行图片处理，配合上锐炬核显，简单的剪辑下视频也是完全OK的。在内存和硬盘方面，无双提供了512GB PCIe 4.0 NVMe SSD，有着更快的读写速度，自身配备16GB内存，还可以扩展至40GB，多任务处理以及应用文件的存取打开速度都会有不错的提升。

并且，这款产品通过了英特尔Evo平台认证，超能轻薄本 认准英特尔Evo标。这是一项非常严格的认证，有着非常全面和细致的规范，包括快速唤醒、非凡性能、响应速度、全平台的AI能力、电池续航能力、更快链接能力和轻薄且创新的外观等等，而且相关测试更加接近消费者的真实使用场景，通过它也就意味着这块产品有着非常出色的综合体验。

值得一提的是，它为大家提供了三种性能模式，包括耳语模式、均衡模式以及高能模式，耳语模式下会控制风扇的转速，静音又省电，适合在安静环境下使用，比如晚上、图书馆或者咖啡厅等等;均衡模式则会动态调节风扇转速，适合日常的办公和娱乐;而高能模式将全面释放处理器性能，更适合游戏、视频剪辑等场景下使用。三种模式通过快捷键即可轻松切换，非常的方便。

华硕OLED好屏 高分高刷高色域

相比于前些年，现在大家在挑选笔记本产品时对于屏幕素质的要求越来越高，毕竟每天面对它的时间都可能达到10个小时。无双作为华硕好屏的一员，自然在这方面不会让大家失望。它配备了一块E4发光材质2.8K OLED屏幕，相较于传统IPS屏幕，在色彩、亮度、对比度等方面都有着明显的优势。

其屏幕有着2.8K的超高分辨率和120Hz高刷新率，显示效果不仅更加清晰，而且非常丝滑和流畅，无论是日常使用时滑动网页，还是玩一些FPS游戏，都能获得更加出色的体验。同时还有着100%P3专业级色域覆盖，相比100%sRGB的一般笔记本屏幕能显示更多色彩，并且支持原生、Display P3、DCI-P3以及sRGB多色域之间的切换，满足用户的不同使用需求。除此之外，它还有着高达600尼特的峰值亮度，1000000:1的超高对比度，并通过了DisplayHDR True Black 600认证，在观看视频时，亮部能够更亮，暗部也能更暗，观感更加出色。

无双的这块屏幕也通过了德国莱茵TüV硬件级低蓝光认证，有效减少部分有害蓝光的同时，也能避免屏幕偏色，缓解大家的用眼疲劳。

大屏轻薄全拿捏 丰富接口扩展无忧

便携性确实是大家在购买笔记本时必须要考虑的一点，毕竟现在不少小伙伴会选择每天上下班带着它，更轻的机身也就意味着更小的负担。作为一台15.6英寸的大屏轻薄本，无双的机身厚度约为17.9mm，重量则在1.8kg，在这样尺寸和配置的产品中算的是非常轻薄的产品了，天天携带的负担不会很大，简约的设计风格也很符合大家的审美。

对于朋友非常关注的接口，无双也足够满足他了，它有着1个USB 2.0、1个USB-A 3.2 Gen1、2个雷电4(支持PD充电+DP视频输出)、1个HDMI2.0以及3.5mm音频插孔，外接键鼠、连接显示器、传输数据、连接有线耳机，通通都能搞定。而且得益于雷电4接口的强大扩展性，大家也可以再准备一个扩展坞，获得更加丰富的接口。

推荐总结

可以说华硕无双完全可以满足我朋友所提出的那些需求，而且除了上面这些，它还有着双天线高速WiFi 6E、前置摄像头实体防窥拨片、支持指纹识别、视频语音双重降噪、Harman Kardon音响专家认证音效等等。还有非常重要的是，目前双11优惠价格只要4999元，还享三期免息，晒单返京东E卡等福利，是个入手的好时机。

购买链接：点击购买